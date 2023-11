K jednodenní celostátní stávce škol se v pondělí 27. listopadu připojí také školská zařízení v menších městech a obcích okresu Most. Kvůli protestu výrazně omezí svou činnost i Středisko volného času v Mostě. Aktivismus pedagogů, kuchařek, uklízeček a školníků podpoří v Litvínově a Mostě symbolicky část řidičů autobusů a tramvají. Některé školy na venkově a ve městech se stávkujícími také sympatizují, ale v pondělí zůstanou otevřené.

Učitelka a žáci - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

„My jsme se rozhodli ten den rodičům nekomplikovat,“ sdělila Deníku ředitelka ZŠ a MŠ v obci Louka u Litvínova Radka Jašontková. Malotřídní základní škola s pěti ročníky prvního stupně je nejmenší v regionu a společně s mateřskou školou vzdělává osm desítek dětí z Louky a blízkého okolí. Právě kvůli jejich nízkému věku škola podpoří stávku pouze symbolicky, bez omezení provozu. Podle louckých pedagogů je totiž pro rodiče žáků prvního stupně těžší zajistit si hlídání než u starších dětí, které jsou samostatnější. Přesto se škola s požadavky Českomoravského odborového svazu pracovníků školství ztotožňuje.

Podobný postoj zaujala ZŠ a MŠ Lom, která také odmítá plánované škrty ve školství a ohrožení kvality výuky. Lomská škola nechce, aby spory mezi vládou a školskou veřejností odnášeli žáci či rodiče, a tak v pondělí provoz nepřeruší a otevřena zůstane i školní jídelna, klub, družina a školka. „Nicméně s kolegy jsme se shodli, že pokud by požadavky, se kterými většina škol do stávky vstupuje, nebyly naplněny a bude případně vyhlášena nějaká další stávka, tak už bychom se zapojili aktivně,“ řekl Deníku ředitel Jaroslav Zajíc.

Zavřená bude v pondělí ZŠ a MŠ v Hoře Svaté Kateřiny, kde se ke stávce připojili prakticky všichni zaměstnanci. „Nebojujeme za sebe, ale za děti a jejich kvalitní vzdělání,“ informovali na webu školy stávkující. Personál příhraniční školy se mimo jiné obává, že nedostatek peněz povede k propouštění asistentů pedagoga, kteří jsou pro vzdělávání žáků důležití zvláště v době inkluze. Nesouhlasí také se snižováním platů všech neučitelských zaměstnanců a s tím, že v případě změň, by musel ze školy odejít jeden učitele. To by vedlo ke slučování tříd, čímž by se mnoha dětem snížila kvalita vzdělávání.

Nemám ani na kadeřníka. Školní kuchařky a uklízečky z Mostecka jdou do stávky

V pondělí vyjádří podporu stávkujícím školám na Mostecku někteří řidiči autobusů a tramvají MHD. Jejich odbory se totiž přihlásily k celostátnímu Dni protestů, který připadl na den stávky ve školách a týká se různých odvětví, včetně průmyslu a dopravy. „Řidiči, kteří se k protestům proti opatřením vlády připojí, budou mít na sobě při řízení vozidla výstražnou vestu,“ řekl předseda odborové organizace Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Oldřich Chyba. U řidičů s vestami bude umístěn leták s názvem Za lepší budoucnost ČR, který kritizuje poměry v zemi. Provoz MHD v okresu Most se ale během protestu nezastaví. „Nejedná se o stávku řidičů, ale o protest poklidnou formou. Nechceme trestat cestující a našeho zaměstnavatele za něco, za co nemohou. Protest směřujeme proti krokům vlády,“ dodal odborář.

Kvůli stávce učitelů a nepedagogických pracovníků budou v pondělí zavřené také školy v Obrnicích, Bečově, Braňanech a některé školy v Litvínově. V Horním Jiřetíně nebude fungovat mateřská škola a školní jídelna. V Mostě se stávka dotkne tisíců dětí, protože ve městě nebude fungovat většina školských zařízení. Do stávky se také zapojí téměř všichni zaměstnanci Střediska volného času (SVČ), které tak musí omezit na jeden den svou činnost. V budově SVČ odpadne většina kroužků a zavře se mateřské centrum. „Recepce nebude v provozu,“ uvedla ředitelka SVČ Danuše Lískovcová. V objektu se budou moci konat jen dva kroužky nestávkujících pedagogů, kteří si musí sami otevřít a zavřít. Ostatní svou účast ve stávce zdůvodňují obavami o budoucnost. Odmítají, aby v roce 2024 klesly platy nepedagogických pracovníků a pedagogů volného času. Pokud by mělo dojít na plánované snižování počtu nepedagogických pracovníků, bylo by prý velmi těžké zajistit chod a provoz střediska.

Mohlo by vás zajímat: Stánky staví ve tmě brzo ráno, oblečení jsou jako koule. Zimní trh je pro otrlé

Zdroj: Martin Vokurka