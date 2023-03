Nemusí vám vybílit byt. Stačí, když někdo ukradne z chodby boty, ze špajzky marmelády, ze sklepa koloběžku nebo počmárá výtah a poškodí poštovní schránky. I to zamrzí. Mostečané naštěstí už tolik neusnadňují práci vandalům a zlodějům a víc dbají na zavírání vchodových dveří bytových domů. Vyplynulo to z aktuálního průzkumu Deníku, který kontroloval vstupy do paneláků na čtyřech velkých sídlištích v Mostě. Skoro všude bylo zavřeno. Důvodem zlepšení je hlavně modernizace budov, která zahrnuje i výměnu starých dveří za nové. Přesto existují výjimky a rizika, kdy ani pokročilé technologie nepomůžou. Reportér Deníku se snadno dostal do několika vchodů bez klíčů i bez čipu, aniž někoho oslovil.

„Je všeobecně známo, že majetek by si měli chránit všichni, a to všemi dostupnými prostředky. Jedním z takových preventivních opatření je zavírání a zamykání vstupních dveří do panelových domů. Tím se tak ztíží vstup do společných prostor domů a předchází se riziku vniku nezvané osoby. Je potřeba si dávat pozor také na to, koho do domu vpouštíme,“ upozornil mluvčí mostecké policie Václav Krieger.

Deník se k tomuto tématu opakovaně vrací už přes patnáct let. Redaktoři začali vstupy do domů sledovat v době, kdy bujela kriminalita a skoro do každého paneláku se dalo snadno dostat, protože původní kovové dveře z éry socialismu přestávaly fungovat, nedovíraly se a lidé je nezamykali. Tehdy moc nepomáhaly ani zoufalé nápisy typu „Prosím zamykejte dveře. Zámek je již opraven. Množí se vykrádání bytů a komor na chodbách. Chraňme si svůj majetek proti zlodějům“.

Od té doby se ale hodně změnilo, zesílila osvěta, objevily se nové systémy a zastaralé dveře zmizely. V únoru a březnu 2023 reportér Deníku prověřoval namátkově vchody na sídlištích Pod Lajsníkem, Zahradní, Výsluní a Liščí Vrch, ale otevřené byly jen tři.

Na Liščím Vrchu reportér pronikl do vchodu, jehož dveře dokořán přidržoval netečný kouřící mladík. Uvnitř byl počmáraný výtah a na chodbách věci, které by se daly odcizit. Deník se k domu u 18. ZŠ později vrátil, vchod byl zavřený, ale dalo se vejít do sousedního, který měl rozbitý zámek. Vysvětlení bylo napsané na papírku v kabince čistého rekonstruovaného výtahu: „Bezpečnostní vložka byla odeslána na opravu“.

Posílená bezpečnost

Reportér se bez násilí a cizí pomoci dostal i do bloku 525, což je největší panelák v Mostě a je pod ochranou města. Jedny dveře na čip se daly otevřít - stačilo silou dítěte zatáhnout za kliku a projít se po udržovaných chodbách s byty od 12. patra až po přízemí. „Fakt jo! Tak to nevím, co se stalo. Možná byly jen špatně dovřené,“ divil se 28letý Dominik, který bydlí v domě od malička a dveře na čip si pochvaluje, protože podle něj posílily bezpečnost. „A lze je hůř rozbít,“ dodal.

Z průzkumu vyplynulo, že většina lidí automatické zavíraní dveří nekontroluje, když do domů vstupují či z nich vycházejí. „Spoléhám na brano, které vždycky dveře zavře samo, pokud mezi ně nedá někdo nějaký bordel,“ svěřila se 55letá Martina z bloku 525. I ona čipové dveře ocenila - s nimi se prý cítí bezpečněji. „Už si ani nepamatuji, kdy jsem v našem vchodu viděla naposledy nějakého pobudu,“ dodala.

Podle Stavebního bytového družstva Krušnohor, které je největším vlastníkem a správcem domů na Mostecku, se zabezpečení budov hodně zlepšilo. „Spousta domů má vstupní dveře na čipy, což je výborná věc, ale problém je v tom, že v některých objektech bydlí neukáznění lidé, kteří čipové systémy ničí. Důvodem je třeba to, aby se jejich známí dostali dovnitř,“ sdělil mluvčí Krušnohoru Petr Prokeš. Například v sociálně vyloučené lokalitě Stovka byl jeden vchod otevřen celé dny. To je ale extrémní případ. „Tam, kde bydlí slušní lidé, nejsou s čipy problémy a vládne tam spokojenost,“ řekl Prokeš.

Zájem o inovace

Daniel Šimandl z mostecké montážní firmy Blesk, která se mimo jiné specializuje na zámečnické práce a instalace zavíracích a čipových systémů, potvrdil, že se lidé snaží domy víc zabezpečovat a využívat modernější technologie. „Most se v tomto ohledu rapidně zlepšuje,“ řekl Šimandl.

Důvodem většího zájmu o inovace jsou nejen obavy z krádeží, vandalství a násilných trestných činů, ale i dlouhodobá osvěta, do které se před lety zapojil také Blesk. Podle Šimandla je důležité, aby správy domů sledovaly trendy a pečlivě vybíraly z nabídek. Firma před časem pomáhala jednomu domu, který sice zvolil čipový systém, ale pak se ukázalo, že dveře může otevřít kdokoliv pomocí mobilu. „Někdo jim nabídl starou technologii, která je už dávno překonaná. I na takové věci si musejí dát lidi pozor,“ sdělil Šimandl.

Obcházet zamykací systémy lze podle něj i jinak, ale takové informace by měly zůstat neveřejné, aby se nešířily a nezneužívaly. Firma se s takovými případy setkává při opravách či servisu zařízení, kdy odstraňuje následky neoprávněných pokusů o proniknutí do domů.

Podle Šimandla žádné zabezpečení neochrání dům stoprocentně. Normy ale vyžadují, aby závadová osoba strávila co nejdelší dobu před zamčenými dveřmi a byla nucena při překonávání překážky dělat co největší hluk, aby si toho někdo všiml a volal policii. Proto je podle odborníka velmi důležitá všímavost obyvatel a osvěta, která vtahuje veřejnost do ochrany majetku a zdraví.

V posledních letech řadu lidí na Mostecku potrápilo vykrádání sklepů. Tento delikt policie samostatně statisticky neeviduje, loni ale prověřovala 71 případů krádeží vloupáním do nebytových prostor. V minulosti bylo toto číslo nižší, ale i vyšší v řádu jednotek případů.

Vloupačky objasnila policie

Nedávno policisté objasnili čtyři vloupačky a obvinili 44letého Mostečana ze spáchání trestných činů porušování domovní svobody a krádež vloupáním. Muž, zřejmě z důvodu snadnějšího přístupu, pronikal do komor ve společných prostorách domů. Policisté se začali případem zabývat od prvního oznámení těsně po Vánocích. Muž po vstupu do domu na sídlišti Výsluní napakoval svou tašku cizím pivem, limonádami, olejem a sirupem. Ve vedlejší ulici měl z další komory odnést průmyslový vysavač a elektrické nářadí. Vyšetřovatel klade stíhanému za vinu i další dvě lednové vloupačky, z toho jednu na sídlišti Liščí Vrch, kde v kumbálu sebral drogerii a nářadí. Celkové škody přesáhly 30 tisíc korun a Mostečanovi hrozí v případě uznání viny až tři roky ve vězení.

Podobné případy se dají odhalovat kamerami. Ty společně s lepšími zamykacími systémy podle mluvčího Krušnohoru zvyšují pocit bezpečí v domech. Podle družstva boom zájmu o kamery pokračuje. Například blok 374 v ulici U Věžových domů v centru města přikoupil dokonce 26 kamer a blok 337 v ulici Hutnická rozšířil svůj systém se záznamem o čtyři kamery, z toho dvě kamery hlídají výtahy a dvě společný prostor v suterénu. První kamery si pořídil třeba blok 630 na Výsluní.

Co je dobré vědět

Pachatelé využívají anonymity, která v sídlištích panuje. Zásady bezpečného chování by měli proto dodržovat i senioři, děti a ženy například tím, že neotevřou cizí osobě, nepustí je do domu a nejezdí s ní výtahem. Velice pozitivní je obnovování funkce domovníka, který dohlíží na pořádek, kontroluje vchody, suterény a plní informační funkci. Pro pocit bezpečnosti v domě jsou dobré i fungující vztahy mezi sousedy. Odhalit pachatele může zdravá všímavost, sounáležitost či nezištnost. Při modernizaci vchodů není vždy třeba měnit celé dveře. Zvýšit bezpečnost a komfort otevírání lze i instalací samozamykací magnetické lišty.