Kombinace různých opatření má zatraktivnit celou MHD, aby ve špičkách nebyly autobusy a tramvaje narvané a doprava nevázla.

Na snímku MHD v Mostě. Veřejná doprava se tu má zlepšit. Vyplývá to z nové koncepce, která řeší i Litvínov a příměstské oblasti. | Foto: Deník/Martin Vokurka

Nové trasy, lepší spojení, dostupnější linky, víc místa ve vozidlech a rychlejší přeprava tramvajemi a autobusy. To je jen část velkých změn, které čekají městskou hromadnou dopravu v našem okrese. Návrhy na celkové zlepšení už projednaly odborné městské komise a v červnu o Koncepci veřejné dopravy měst Mostu a Litvínova rozhodnou zastupitelstva. Pokud víc než devadesátistránkový dokument projde hlasováním, začne příprava na úpravu současného systému MHD, který přestává vyhovovat.

K nedostatkům patří třeba dlouhá docházková vzdálenost na zastávky v některých lokalitách či nedostatečná přepravní kapacita v určitých úsecích a časech, v Mostě hlavně mezi Priorem, Centralem a Kahanem a v Litvínově mezi nádražím, náměstím Míru a Citadelou. Koncepce reaguje i na další problémy, jako jsou nízká cestovní rychlost MHD, ne vždy vhodné přestupní časy a v určitých situacích nižší spolehlivost provozu. Součástí řešení jsou standardy dopravní obslužnosti, které dosud nebyly.

Na snímku MHD v Mostě. Veřejná doprava se tu má zlepšit. Vyplývá to z nové koncepce, která řeší i Litvínov a příměstské oblasti.Zdroj: Deník/Martin Vokurka„Navrhujeme, aby docházková vzdálenost k zastávce veřejné dopravy byla do 350 metrů, což odpovídá zhruba pěti minutám běžné chůze. Je to ideální stav, ke kterému bychom chtěli směřovat,“ sdělil zpracovatel koncepce František Krtička, který návrhy na zlepšení MHD představil na veřejném projednávání v Mostě. Vozidla hlavních linek mají ve špičce jezdit každých sedm a půl minuty a každých 15 až 30 minut o víkendu. U tramvají by se měla preferovat delší vozidla, případně dvojčata, aby byl provoz efektivnější a ekonomičtější.

Cílem je, aby jeden řidič mohl svézt mnohem víc cestujících než teď a lidi se uvnitř nemačkali například při ranní jízdě do práce. K desítkám doporučení patří i preference veřejné dopravy, třeba tramvají na světelných křižovatkách, aby se MHD zrychlila.

Plán počítá s řadou konkrétních novinek, která se přímo dotknou tisíců lidí. Tramvajová linka 4 má ve špičkách pracovních dnů zajíždět až do Velebudic. Toto opatření bude možné díky zrychlení tramvají mezi Mostem a Litvínovem, kde se po dokončení modernizace meziměstské trati výrazně zkrátí jízdní doba. Tramvajové linky 1 a 3 se pak sloučí do posilové linky na trase Most, dopravní podnik – Litvínov, Citadela. Osvědčená páteřní mostecká linka 2 se nezmění a pro přestupující cestující u Stovky bude nadále zajišťovat spojení s nádražím.

Hodně změn se plánuje u autobusové dopravy v Mostě. Například linka 5 nemá jezdit k sídlišti Liščí Vrch u Benediktu, ale od Kahanu se má smyčkou kolem 14. ZŠ a speciální školy vracet zpátky na svou současnou trasu na nádraží. Místo pětky by měla Liščí Vrch, a také Vtelno, obsluhovat nová linka, pracovně nazvaná 17. Ta by při zpáteční cestě sjížděla od Kahanu jako současná sedmnáctka do ulice Zd. Štěpánka, ale pak by pokračovala dál do centra, k Prioru a nemocnici a přes Zahražany by lidi svezla až na nádraží. Tím se má zlepšit dostupnost nemocnice a nádraží lidem z oblastí, kde je dnes spojení komplikované. Trasa tradiční linky 30 se přitom nezmění, protože splňuje všechny nároky. Koncepce počítá i s posilovými linkami pro obsluhu velkých sídlišť, aby doprava byla komfortní také v nejvytíženějších časech.

V plánu je zároveň linka pro Velebudice, aby autobus zajížděl i k hasičárně. V Litvínově by se mohla změnit například trasa autobusové linky 14, která by nově jezdila ve špičkách k chemičce. Další návrhy posilují třeba propojení centra a Osady.

Koncepce také doporučuje zavedení spěšných vlaků Litvínov – Most – Teplice jako přípojů k rychlíkům, propojení železničních tratí v Litvínově a následné zrušení chátrající vlakové zastávky Litvínov – město, obsluhu Korozluk krajskou autobusovou linkou 660 místo MHD linky 10 nebo zastavování zelených autobusů u Prioru ve směru do ulice Moskevská, kde je dlouhá zastávka MHD.

Pokud zastupitelstva koncepci schválí v plném rozsahu, nová opatření začnou platit podle odhadu za dva až tři roky, kdy se má dokončit modernizace tramvajové trati v úseku Záluží – Most, která je pro spuštění systémových změn klíčová. „Ono toho času na přípravu moc není,“ upozornil Vladimír Šefr, dopravně-technický náměstek Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova. Příprava totiž zahrne spoustu činností, vyžádá si například zajištění stavebních projektů na několik nových autobusových zastávek, rozsáhlou úpravu jízdních řádů, reorganizaci směn řidičů či nákup dalších vozidel. Už se připravuje pořízení šesti tramvají EVO2, které se teprve začnou vyrábět. Změnám bude také předcházet instalace nového odbavovacího systému, kterým se MHD na Mostecku v roce 2024 zcela integruje do krajské dopravy (DÚK).Koncepce předpokládá, že navrhovanou efektivnější obslužností se celková kapacita MHD zvýší až o pětinu oproti současnému stavu, ale provozní náklady vzrostou jen o 8 procent. „Za méně peněz více služby,“ glosoval přínos zpracovatel koncepce.

Až nová opatření zlepší MHD a například tramvaje do chemičky nebudou při střídaní směn přeplněné, měla by města investovat do kampaně, která by přilákala do veřejné dopravy další lidi. Zvláště ty, kteří jezdí stále víc auty, jenž ucpávají sídliště a ve špičkách zpomalují MHD.

