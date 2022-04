U krásného jezera Most se válejí tisíce vajglů. Snad by pomohly popelníky

Kluci v Mostě kdysi cvrnkali kuličky do jamek v hlíně. Byla to zdravá zábava, která ale z města vymizela. Dnes je v módě cvrnkání nedopalků od cigaret na veřejná prostranství, což je přestupek. Jedna z největší "cvrnkáren" je u jezera Most.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Kuřáci házejí u jezera Most nedopalky na zem. | Foto: Deník/Martin Vokurka

Hromádky vajglů lze vidět na každém kroku hlavně na centrálním parkovišti. Posádky aut kouří, klábosí a pak odhodí zbytky cigaret na zem, kde ucpávají kanály. Nedopalky patří k nejčastějšímu litteringovému odpadu. Tak odborníci říkají smetí, které se volně válí v terénu. Prevencí jsou třeba speciální odpadkové koše na nedopalky. Některá evropská města využívají takzvaný hlasovací popelník (ballot bin). „Vhozením nedopalku do příslušného otvoru, který je současně odpovědí na vybranou otázku - jde například o otázky, které zajímají zástupce příslušných měst, dochází ke snížení odhozených nedopalků o 46 procent,“ uvedla česká nezisková společnost EKO‑KOM, která nedávno mapovala situaci v oblasti úklidu pohozených odpadů ve městech, kolem komunikací i v přírodě. Jezero Most má připomínat španělskou Ibizu. Festival pojme patnáct tisíc lidí Společnost upozornila, že efektivním nástrojem ve veřejném prostoru mohou být i takzvaně chytré odpadkové koše (smart bin), které se dávají na sloupky či zdi budov. Inovativní je přístup města Birmingham, kde prevenci spojili s charitativní akcí - čím více je odpadu v odpadkovém koši, tím více bude prostředků na dobročinnost. Po podpůrné kampani nepořádku ubylo. Řešením pro okolí jezera Most by mohlo být i adoptování jeho části dobrovolníky, kteří by odpadky pravidelně uklízeli jako při akcích Ukliďme Česko.