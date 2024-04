Dobročinnou akci pořádá již čtvrtým rokem spolek Nedoklubko a v minulých letech se jí zúčastnilo více než 17 tisíc osob. Organizátoři od roku 2021 rozdělili mezi potřebné téměř 3 miliony korun.

Zúčastnit se může kdokoli, stačí se zaregistrovat, vybrat si výši příspěvku a neonatologické oddělení, které chcete podpořit. V neděli 5. května se pak přihlášení účastníci kdekoli a kdykoli během dne vydají na libovolně dlouhou trasu a prostřednictvím výsledného formuláře doplní detaily detaily o své aktivitě.

Jedna z organizátorek akce Markéta Řehořová hlásí již nyní velký zájem: „Máme přihlášeno přes 200 běžců, tisíc účastníků procházek, více než 200 kočárků a 140 pejsků.“

Nadace Nedoklubko od roku 2002 pomáhá rodinám po předčasném porodu a snaží se neustále zlepšovat podmínky a péči o tyto malé bojovníky. Každý rok předá více než 7 000 léčivých uvítacích balíčků a navštěvují všechna specializovaná pracoviště v ČR.

Běh nebo procházka pro miminka do dlaně.Zdroj: Facebook Nedoklubko

Výtěžek z letošního ročníku plánují pořadatelé využít především na zakoupení nezbytného vybavení pro společný pobyt rodičů s dětmi v porodnicích a na kurzy vývojové péče. Lucie Žáčková, jedna z organizátorek, zdůrazňuje: „Chceme poděkovat za špičkovou péči a zároveň oslavit sílu rodičů a dětí, kteří se s předčasným narozením svých dětí potýkají.“

Více informací a registrace zde. Startovné je stanoveno na 200 korun.

Spolek Nedoklubko od roku 2002 pomáhá rodinám po předčasném porodu. Spolupracuje se všemi centry v ČR, kde pečují o předčasně narozená miminka. Vydává publikace informující o prevenci i o péči o předčasně narozené děti, zapojuje se do výzkumu příčin a prevence předčasných porodů.

Nedoklubko je zakládajícím členem evropské nadace EFCNI (European Foundation for the Care of Newborn Infants) a členem Asociace veřejně prospěšných organizací. V roce 2021 a 2022 získalo cenu veřejnosti v anketě Neziskovka roku a v prosinci 2023 obhájilo Značku spolehlivosti AVPO Prověřená veřejně prospěšná organizace.