Sedíme v mostecké restauraci U Káči a kontrabasista Petr Macek vypráví, jak žije a hlavně co plánuje. „Ahoj, Péťo!“ zdraví ho kolemjdoucí chlapi. Pořadatel koncertů a umělecký vedoucí Festivalového orchestru Petra Macka je známá osobnost, i když nepoužívá internet a sociální sítě.

„Nezajímá mě to,“ vysvětlí lakonicky. Na organizování společenských událostí mu stačí bohatá síť osobních kontaktů nastřádaná za desítky let hudební činnosti. A pak je tu ještě jeho stará nokia, která leží u pivního tácku vedle brýlí. Tenhle „hloupý“ telefon je plný čísel muzikantů, ale neumí zobrazovat třeba smajlíky a další emotikony. Takže když kapelník dostane sms přání k narozeninám, netuší, co ty klikyháky za pozdravem znamenají. Když to komentuje, nahlas se směje. Má už na to svůj věk a názor.

Petrovi Mackovi bylo v září 77 let. Mohl by odpočívat, ale on v říjnu zahajuje další sérii koncertů. Hudba a vše kolem ní je jeho droga, smysl života. „Nechci ležet doma na gauči a čekat na smrt,“ svěřil se. „V tomhle věku někteří mí kolegové už nehrají. Jsou na baráku nebo na chalupě a věnují se něčemu úplně jinému. Já zůstávám hrajícím kapelníkem a v oboru patřím asi k nejstarším.“