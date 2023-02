Je po páté večer a z budovy téměř zaniklého zdravotního střediska v ulici Albrechtická v Mostě vychází mladý muž se sluchátky v uších. Brzy se vrátí. Jde jen nakoupit do večerky v přízemí bloku 531, což je panelák hned vedle. Mladík neumí dobře česky. „Jsem z Ukrajiny,“ vysvětluje. Lidí jako on prý bydlí ve středisku desítka a pracují na stavbě. „V pohodě,“ shrne svou situaci muž a krátce pohovoří s mladou Ukrajinkou, která míří k tiché omšelé budově. Středisko, v němž z řady ordinací zůstala funkční jen jedna, vypadá opuštěně. Nic nenasvědčuje tomu, že by tu v budoucnu mělo být rušno jako ve Stovce.

Jenže někteří Mostečané si to nemyslí. Na sociálních sítích se šíří podezření, že s budovou na okraji sídliště Výsluní budou problémy. Město se tím začalo zabývat. Na svém webu koncem února oznámilo, že se „postavilo proti ubytovně v Albrechtické ulici“. Radnici totiž znepokojila výstavba dvou bytů, které prý svým charakterem připomínají spíše ubytovací zařízení.

„Nechceme riskovat, aby nám z původního zdravotního střediska vyrostla ubytovna pro nepřizpůsobivé nebo nějaké další problematické zařízení," informoval primátor Marek Hrvol s odvoláním na strach místních obyvatel, že kumulace sociálně slabých by přinesla do sídliště i další problémy. K tomu však podle vedení města nedojde. Podle mluvčí radnice Kláry Vydrové odbor rozvoje a dotací nesouhlasil se změnou užívání stavby a zástupci města chtějí s vlastníkem objektu jednat a zjistit aktuální situaci.

Kanceláře, posilovna a byty

Objekt vlastní Kamil Trčálek. „Žádná ubytovna tam není a ani nebude,“ řekl Deníku podnikatel, který středisko koupil před dvěma lety. Dole jsou sklady a posilovna, která se má podle Trčálka opravovat, v patře nad ní zůstává doktorka a pokračuje jednání se dvěma zubaři, kteří by se do střediska přemístili. Nahoře chce podnikatel udělat kanceláře.

„V prostředním patře levé části, kde je údajně ubytovna, jsem udělal pouze dvě bytové jednotky, které jsem pronajal známému. Má tam desítku zaměstnanců a já na to tom nevidím nic špatného,“ dodal vlastník s tím, že zaměstnanci nejsou žádní asociálové. „Vím, že ubytovny jsou žhavé téma a lidi se jich bojí, ale já nic takového nechystám. Kdyby byl ve dvou bytech jakýkoliv problém, tak hned zasáhnu a dám dotyčným výpověď,“ sdělil Trčálek.

Podle něj dělníci loni nemovitost vyklidili a naplnili desítky kontejnerů například starým vybavením a nábytkem z opuštěných ordinací a čekáren. Majitel nevyloučil, že v průběhu pěti let připraví projekt na bytový dům.

Deník oslovil u objektu šest obyvatel z okolních paneláků a nikdo z nich, až na jednu výjimku, o obavách z ubytovny nevěděl. „Vůbec nic takového neregistruji,“ řekl překvapeně tatínek dvou dětí bydlící v bloku 531. „Slyším o tom poprvé. S tou budovou nemám žádný problém. Bydlím tu celý život a jsem spokojená,“ doplnila sousedka.

Také 60letý Vít, který v ulici venčil psa, zůstal v klidu. „O ubytovně vůbec nic nevím, ale vím o tom, že tam žije nějaká skupinka dělníků, kteří vyklízeli bordel a dávali ho do kontejnerů. Měli tam třeba hromadu písku, ale všechno zametli a uklidili po sobě. O těch chlapech vůbec nevíte, protože nedělají žádný virvál,“ řekl starousedlík. Nový bytový dům by mu nevadil, pokud by v něm žili slušní lidé. „Něco jako v bývalých jeslích vedle, kde jsou teď byty. To je nádhera,“ dodal.

Jedna seniorka se svěřila, že před několika týdny na Facebooku četla, že ze střediska bude možná ubytovna. „Pak jsem tam viděla dodávku s válendami. Má se tam něco dít, ale co, to nevím, ale proč ty válendy? Ubytovnu bych tam nechtěla,“ řekla žena, která se obává vandalismu, ruchu a krádeží. Další pejskař doplnil, že kromě dělníků nepozoruje žádnou změnu, ale na sídlišti by „verbež“ nechtěl. „Kdyby tu udělali penzion pro seniory, tak dejme tomu,“ řekl.

Původně měli senioři v objektu bydlet, a to ve 25 bytech, ale tento stavební záměr předchozího vlastníka nevyšel. Na podzim 2019 městská komise regionálního rozvoje sice doporučila záměr ke schválení, aby majitel dostal od státu dotace na vybudování Komunitního domu seniorů, ale zastupitelstvo na popud městské rady kladné stanovisko nevydalo. Hlavním důvodem byly obavy z případného pozdějšího kšeftování s volnými soukromými byty.

Obavy z ubytoven

Strach ze zřizování ubytoven v minulosti několikrát ovlivnil dění v Mostě a dokonce i městské investice. Před dvěma lety radnice koupila za 81 milionů korun tříhvězdičkový hotel Cascade kvůli obavám ze vzniku problematické ubytovny v centru Mostu. Soukromý zájemce, mostecký podnikatel Josef Smolík, tehdy takovou proměnu vyloučil. „Z podnikatelského hlediska je nesmysl, aby město kupovalo hotel,“ řekl Deníku. Dodal, že by budovu provozoval jako klasický hotel a zachoval tak jeho tradici i management.

Zajímavé srovnání lze najít v Litvínově, kde jsou sociální byty vlastněné místním spolkem přímo na Mírovem náměstí v centru města, konkrétně v budově bývalé banky. Radnici to nevadí, dokonce má v pronajatém přízemí pod byty svou pobočku. Nad klidným soužitím úředníků a obyvatel bdí sociálka. „Řešíme pouze standardní věci. Do výběru klientů nezasahujeme, ale když hledáme sociální byt pro určitou rodinu, doporučíme ji,“ řekla vedoucí litvínovského odboru sociálních věcí a školství Veronika Knoblochová.