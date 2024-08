V Mostě vznikl nový chodník. Nepostavilo ho město, není z asfaltu. Širokou cestu na zelené pláni u jezera Most vyšlapaly tisíce lidí, kteří si od horního parkoviště zkracují už druhý týden cestu k areálu Olympijského festivalu. Lidová tvořivost modelující rekultivovanou krajinu otisky bot zůstane zřejmě trvalou vzpomínkou na tento festival národního významu. Návaly totiž neustávají ani v pracovních dnech, kdy před pokladnami stojí fronty. Mumraj u desítek sportovišť začíná hned ráno, krátce po otevření brány, a pak se stupňuje.

Není divu, že Jaroslava Körschnerová se těší na dovolenou. Na festivalu je každý den, od jeho zahájení 26. července. S kolegy dohlíží na šachový sektor, který sídlí poblíž jezera, na lávce s vlajkami států.

„O šachy je velký zájem. Překvapilo nás to, skoro ani nestíháme. A to jsme tu čtyři,“ svěřila se trenérka z Šachového klubu Most. Na kovové plošině se stoly a posezením je přes deset šachovnic.

Když je návštěvníci obsadí, ze stanu se vytáhnou další sady. K figurkám usedají děti i dospělí. Šachy zkoušejí také účastníci olympijského příměstského tábora. Körschnerová, která během roku trénuje dětské šachisty na 4. ZŠ v Mostě, očekává, že po festivalu stoupne ve městě poptávka i po tomto sportu.

„Byli tu i dospělí, kteří se ptali, jestli bych je vzala do kroužku. O tom ale nerozhoduji já, ale ředitel. Tak jsem jim dala svoje telefonní číslo, ať mi zavolají v září, kdy budu vědět víc,“ uvedla trenérka.

Mostecká radnice, která je jedním z hlavním partnerů Olympijského festivalu a dlouhodobě dotuje činnost místních sportovních klubů, bude celou akci po jejím skončení vyhodnocovat. Zda festival skutečně přiměje děti k častějšímu pohybu a přiměje je účastnit se ve větším počtu náborů do různých sportovních oddílů, se ukáže po letních prázdninách.

„Pokud zaznamenáme zvýšený zájem o sportování v Mostě, tak na to budeme rozhodně reagovat,“ sdělil mostecký radní a senátor Jan Paparega, který festival u jezera opakovaně navštěvuje. „Jsem moc rád, že každý den, zejména v teplých dnech, je tady plno. Rodiče a děti, se kterými jsem měl možnost mluvit, si to tady hodně užívají. Mám také radost z toho, že tu potkávám lidi z různých koutů republiky. Vesměs zaznívají velmi pozitivní reakce, a to jak na organizaci a sportoviště, tak na celý areál jezera Most,“ uvedl Paparega.

Sedmnáctiletý Jakub Sedlák přijel na festival z východočeských Holic. Je součástí týmu, který pomáhá návštěvníkům, zejména dětem, vyzkoušet si řeckořímský zápas. I on si však najde čas na poznávání okolních stanovišť.

„Areál je hezký a moc se mi tady líbí. Můžeme si vyzkoušet všechny sporty,“ řekl mladík. Za skvělé označil, že děti se aktivně zapojují a motivuje je hrací karta. Ta se dá koupit za 50 korun u vchodu do areálu a díky ní mají děti přehled o plnění úkolů na jednotlivých stanovištích. Čím víc sportů vyzkoušejí, tím víc získají odměn. Když například splní 20 výzev, dostanou k diplomu a medaili dárek.

„Mně se líbí, že je to dobrá akce, jak získat děti pro sport,“ uvedla 65letá Helena Blohonová, bývalá gymnastka a atletka, která se ze Slaného přijela podívat na festival s manželem. Navzdory seniorskému věku oba stále sportují a na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK Praha navštěvují Univerzitu 3. věku. U jezera Most je mimo jiné zaujalo krásné prostředí.

Na festival přijela také výprava z Dětské psychiatrické nemocnice Louny. Děvčata, která jsou v létě hospitalizovaná, dostala u jezera hrací karty a začala zkoušet sporty. „Snažíme se s dětmi o prázdninách jezdit na výlety, aby měly zážitky,“ sdělila vychovatelka Pavlína Wasserbaurerová, když se skupinka fotila na památku u repliky Eiffelovy věže.

Olympijský festival s doprovodným programem a největší fanzónou v ČR skončí v neděli 11. srpna.