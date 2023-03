Stačí 90 vteřin ze sportovních akcí v Mostě a šance na výhru, kterou jsou peníze na novou techniku, je na spadnutí. Rozhodovat bude veřejnost i odborná porota.

Natáčení sportovní akce. Ilustrační foto | Foto: Deník/Petr Málek

Město Most vyhlásilo filmovou soutěž určenou dětským a mladým tvůrcům do 20 let. Soutěž nese podtitul Most film, aneb Sportujeme dost. "Úkolem soutěžících je propagace mosteckého sportu: sportovních příležitostí, sportovních klubů, sportovních aktivit či konkrétních sportovních akcí. Podmínkou ovšem je, aby se jednalo o kluby, aktivity či akce konané či pořádané právě v Mostě," uvádí město Most na svých webových stránkách.

Co dodržet: Soutěžní video musí být natočeno na šířku, mít stopáž 60-90 vteřin a musí být zasláno ve formátu MP4 (1920x1080). Počet videí zaslaných jedním soutěžícím není nijak omezen.

Soutěž bude probíhat ve dvou věkových kategoriích – pro děti do 15 let a mladistvé a mladé dospělé do 20 let. Zaslaná dílka, která musejí mít stopáž od 60 do 90 vteřin, bude hodnotit jak laická, tak odborná veřejnost. Na autory videí nejlépe ohodnocených veřejností i odborníky čekají lákavé ceny – vítěz veřejného hlasování získá voucher v hodnotě 3 tisíce korun na odběr filmové techniky a vítěz vybraný odbornou porotou pak ve výši 4 tisíce korun. Hlavní vítěz se bude vyhlašovat v každé kategorii.

Soutěž už běží. Potrvá až do půlnoci 23. května. Vyhlásilo ji a pořádá statutární město Most ve spolupráci se společností Ponte records. Podobně jako vloni, kdy sedm videí do půldruhé minuty překvapilo svou úrovní porotu. „Zaslané snímky předčily očekávání. Potvrdilo se, že současná dostupnost natáčecí a střihací techniky otevírá dveře již velmi mladým tvůrcům,“ uvedl za odbornou porotu Jaromír Malý, reklamní režisér, kameraman, střihač a vysokoškolský pedagog. Ten bude předsedou odborné poroty i letos.

Podívejte se pro inspiraci do naší bohaté galerie, do které jsme vybrali fotografie z řady akcí na Mostecku. Stačí si zjistit, kdy se ve vašem okolí jaká koná, a zajít si tam natočit krátké zajímavé sportovní video. To pak přihlásti do soutěže.