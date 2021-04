Největší kulisou bylo centrum, hlavně upravené náměstí Velké mostecké stávky s Repre a Priorem, kde vznikla restaurace. Mostečané z dálky sledovali scény se střelbou i výbuchy, které omezily dopravu.

Filmaři odjeli spokojeni. „Natočili jsme vše, co jsme potřebovali. Podmínky v Mostě jsou skvělé, v centru města je vše při ruce,“ sdělila Deníku lokační manažerka Kristýna Hanušová ze společnosti Czech Anglo Pictures, která se na přípravě seriálu podílí.

„Bylo to náročné,“ popsala po třináctihodinovém natáčecím maratonu 23letá komparzistka Lucie Šebestová, která si se stovkou lidí vybraných v castingu zahrála v sobotním chladném počasí demonstrantku. „Zjistili jsme, že nás potom naklonují a udělají z nás deset tisíc,“ dodala. Komparz se jako protestní dav nejprve dlouho v centru Mostu přemisťoval a opakovaně inscenoval dohodnutá gesta. Natáčel také záběry s diktátorem a v závěru prchal před ozbrojenci a probíhal mezi dýmovnicemi. „To už bylo akčnější a bavilo nás to, protože předtím jsme tam mrzli. Koordinátoři na nás ale byli hodní a nosili nám čaje,“ vylíčila komparzistka.

Filmaři utratili v Mostě přes dva miliony korun za ubytování, zábory, stravování a další služby. „V době covidu je to pro město významná finanční injekce, což nás samozřejmě moc těší,“ zdůraznila Barbora Hyšková z Filmové kanceláře Ústeckého kraje, která pomáhala s výběrem lokací. Součástí dohody o natáčení je i dar městu ve výši 100 tisíc korun na veřejně prospěšné účely, kterým štáb oceňuje vstřícnost i strpění zvukových a světelných efektů. V ČR se kromě Mostu seriál natáčel v Žatci a Postoloprtech, nyní jsou na řadě Litoměřice.

Krajskou filmovou kancelář oslovují i další štáby, které hledají místa pro různé audiovizuální projekty. „Od loňského roku se zájem o Ústecký kraj výrazně zvýšil,“ řekla Hyšková. Kvůli pandemii se plánovaná natáčení v řadě zemí zrušila, štáby se proto přesouvaly, hledaly alternativy a měly více času na přípravu lokací. Například na Most dala kancelář tip několika společnostem, které vybírají vhodné scenérie i jinde. Zda Most opět uspěje, se kancelář dozví v průběhu roku.

Výhodou Mostu a okolních měst je podle Hyškové blízkost Prahy, kam řada umělců může po natáčení rychle odjet, a stále neokoukané prostředí severozápadních Čech, jehož obyvatelé filmování spíše vítají. To se podle Hyškové potvrdilo i v Mostě, kde práce na seriálu Extinction lidi zaujala a bez problémů přijali i omezení pohybu a krátkodobý hluk. „Mezi veřejností mám samé pozitivní ohlasy. Lidé se chodili na natáčení dívat, čekali na výbuchy a chovali se disciplinovaně. Bylo to pro ně zážitek, což do této doby, kdy je společenské dění velmi omezené, vneslo příjemné zpestření,“ zmínila Hyšková.

Do Mostu přijel kvůli natáčení i švédský herec Lukas Loughran a britská herečka Anjli Mohindra, která hrála například v proslulém seriálu Doctor Who z produkce BBC. Mohindra na Twitteru napsala, že z toho, co viděla, jí Most připadá jako krásné město.

Ve 12. sérii legendárního seriálu Doctor Who se Anjli Mohindra stala děsivě vyhlížející královnou Skithrou. Podívejte se na trailer.

Zdroj: Youtube

Doctor Who: Series 12 Trailer (2020) Zdroj: YouTube.com/Doctor Who

„Je super, že v Mostě natáčejí i zahraniční filmaři a že se o nás ví. Na druhou stranu si vybírají ošklivá místa a lidi si pak podle toho udělají obrázek. Přitom je tu spousta krásných míst,“ poznamenala 29letá Radka z Mostu, která sledovala umělce u Prioru, kde před vojenskými zátarasy postávala desítka diváků. „Lepší místo si na to retro filmaři najít nemohli, protože Prior je opravdu strašný a to Repre taky. Most je prostě pro takové filmy skanzen, bohužel pro nás, co tu bydlíme,“ řekla 53letá Lenka.

Osmidílný sci-fi thriller Extinction (Zánik) líčí příběh zamilovaného mladíka, který zažije konec světa, vrátí se v čase zpět a začíná ovlivňovat budoucnost. Most filmaře při výběru lokací zaujal, protože vyhovoval jejich představě typického východoevropského města, kde lze vytvořit kulisu totalitní společnosti.

Most a filmy



Filmaři často využívali k natáčení kulisy starého Mostu během jeho demolice. V Mostě se natáčelo například oceňované americké válečné drama Na západní frontě klid (1979). Dalšími filmy byly například americká Jatka č. 5, Most u Remagenu a sovětské válečné epopeje Kentauři a Boj o Moskvu. V Mostě vznikly v éře socialismu i detektivky, třeba Diagnoza smrti, a artové snímky, které byly poté uloženy komunisty do trezoru, například Žert (1968) od Jaromila Jireše. V novém Mostě se natáčel například film Štěstí (2005) s řadou známých herců (Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška, Boleslav Polívka, Simona Stašová, Anna Geislerová a další), který získal hlavní cenu na MFF v San Sebastian a Českého lva za nejlepší film. Z Mostecka je i část záběrů ze seriálu Svět pod hlavou.



Kopcovitý Most je po vizuální stránce působivý svou modernistickou strukturou ze 60. a 70. let minulého století, která zahrnuje výrazné budovy v prostorném a vzdušném centru, přilehlá paneláková sídliště, parky a rekultivační jezera, která navazují na postindustriální krajinu i na původní přírodní scenérie.