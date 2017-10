Naši prvňáci: Už zítra představíme žáčky ze 14. ZŠ Most

Most - Sobotní rozloučení se závodní sezonou na mosteckém autodromu se vydařilo. Možnosti svézt se vlastním vozem na velkém závodním okruhu při The Most AUTOSHOW #6 využilo mnoho fanoušků motorismu, neodradilo je ani nevlídné počasí se silným nárazovým větrem. Pořadatelé prodali na 700 desetiminutových jízd. Lákala nejspíš i velmi výhodná cena 150 korun.