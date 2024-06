Blíží se čas letních prázdnin a dovolených. Hodně lidí bude cestovat vlakem. I ti, kdo nemají se železnicí moc zkušeností. Deník zmapoval nádraží v Mostě a Litvínově. Jak to tam vypadá, co tam cestující najdou a co je dobré vědět?

Nádraží v Litvínově a Mostě. | Video: Martin Vokurka

Malé vlakové nádraží v Litvínově je od roku 2022 zmodernizované. Po rekonstrukci se stalo součástí přestupního dopravního terminálu, kde zastavují autobusy i tramvaje. Bezbariérová nádražní budova s pokladnou slouží jako zázemí pro celý terminál.

„Jsem moc spokojena. Nádraží je hezké a okolí upravené. I když staré nádraží se mi také líbilo. Mělo trochu jiný nádech,“ sdělila na nástupišti seniorka Eva. Podle ní je nedostatečná pouze nabídka občerstvení. „To tu schází. Dřív tu byl kiosek a dvě restaurace. Ty já osobně nemusela, ale lidi tam chodili,“ uvedla.

Venkovní provozovny byly odstraněny kvůli rozšíření terminálu a výstavbě parkoviště. V nevelkém prostoru nádražní čekárny je automat na nápoje. Různé druhy káv, kakaový nebo čajový nápoj stojí od 25 do 35 korun. Podle seniorky je to málo. „O mě ani nejde, já jsem z Litvínova, ale jsou i jiní lidé, co cestují a co by si třeba rádi něco koupili. Ale je dobré, že tu jsou toalety,“ dodala.

Vlakové nádraží v Litvínově je součástí přestupního dopravního terminálu.Zdroj: Deník/Martin Vokurka

Veřejné WC bez obsluhy má elektronický zámek, který se odemkne po zaplacení 10 korun v automatu u dveří. Lze platit i kartou. Vlaky z Litvínova míří do Ústí nad Labem jednou za hodinu po nedávno revitalizované a elektrifikované trati, která umožnila zvýšení rychlosti až na 100 km/h.

Mnohem větší nádraží v Mostě je z roku 1977 a má se celé rekonstruovat za několik let. Přestože tu je několik zavřených starých provozoven, včetně původní restaurace, v hlavní hale se dá koupit řada věcí k jídlu i pití. V provozu jsou čtyři prodejny. Od loňského února slouží lidem vylepšené bistro mostecké značky Dorado.

„Ať je léto, nebo zima, lidé si k nám jezdí pro zákusky. Když je teplo, kupují nejčastěji chlazené kávové nápoje a zmrzlinu. Dobře na odbyt jdou také slaná jídla, například obložené čerstvé croissanty,“ sdělil zástupce bistra Pavel Hosnedl. Podle něj se vyplatilo investovat do modernizace prodejny, kterou vyhledávají i lidi z města.

Ceny jídla a pití na nádraží v Mostě DORADO

sekaná v housce 35 Kč

kuřecí řízek v housce 59 Kč

obložená houska 39 Kč

zeleninový salát s kuřecím 79 Kč

obložený croissant 49 Kč

párek v rohlíku 44 Kč

panini šunka sýr 69 Kč

chlebíček 29 Kč

tortila mexická 65 Kč

špaldový chléb 62 Kč

kobliha 19 Kč

jablečný štrůdl 29 Kč

čokoládový italský dort 799 Kč BISTRO - RYCHLÉ OBČERSTVENÍ

teplá sekaná 17 Kč

sekaná v housce 40 Kč

holandský řízek 25 Kč

karbanátek 24 Kč

kuřecí řízek 45 Kč

rybí file 37 Kč

smažený sýr v housce 45 Kč

párek v rohlíku 25 Kč

smaženka 34 Kč

chlebíček 25 Kč

bageta velká 55 Kč

čepované pivo (dvanáctka, 0,5 l) 37 Kč + 2 Kč kelímek

čepovaná kofola (0,5 l) 30 Kč + 2 Kč kelímek PEKAŘSTVÍ HELLLO!

šnek se skořicí 25 Kč

tvarohová taštička 22 Kč

koláč s lesním ovocem 25 Kč

makovka 12,90 Kč

bageta s kuřecími řízečky 79 Kč

řecký salát 74 Kč

obložený multicereální croissant 59 Kč

jahodový milkshake 55 Kč

ciabatta s gyrosem a pečenou paprikou 79 Kč

Kupují také slavnostní velké dorty, které jsou v samostatných vitrínách. „Prošel jsem v Mostě spoustu cukráren, ale tuhle mám momentálně nejradši. Chodím sem pro chlebíčky i pro zákusky,“ sdělil 30letý Jakub z Mostu, který v Doradu koupil dětský čokoládový dort Kinder Excelent za témě tisíc korun.

Hodně lidí chodí i k okénku sousední provozovny s názvem Bistro – rychlé občerstvení. Tento podnik, propojený s hospůdkou, nabízí lidem českou nádražní klasiku. „Pivo a sekaná v housce,“ odpověděla prodavačka na otázku, co lidi nejvíc žádají. „Já jsem tu věčně,“ svěřila se seniorka čekající na ohřátí sekané. Kdyby měla chuť, mohla by si koupit i deset deka bramborového salátu za 12 korun nebo pochoutkového za 15 korun.

Frmol bývá i v Pekařství Hello!, kam se chodí hlavně na obložené bagety. „Jsme tu pro školáky a pro lidi, kteří jsou hodně zaměstnaní a nemají čas si doma něco udělat k jídlu,“ říká za pokladnou prodavačka obsluhující dalšího zákazníka. I on kupoval bagetu. Lidi se tu chtějí rychle nasytit v každou denní dobu.

Vlakové nádraží v Mostě, nabídka prodejny Dorado. Zdroj: DoradoZdroj: Deník/Martin Vokurka

„Otevřeno máme od půl šesté ráno do sedmé večer. V práci jsme už od čtyř, abychom všechno připravili,“ svěřila se vedoucí. První nápor personál zažívá, když jedou lidi do práce a pak do škol. Zboží se průběžně doplňuje.

Vedle pekařství je prodejna Relay s tiskem, nápoji a sušenkami. Limonádu, kávu a balené jídlo lze v odbavovací hale koupit také v automatu. Veřejné toalety jsou na mosteckém nádraží otevřené denně od 6 do 20 hodin a platí se 10 korun. Vstup je na mincovní automat.

Novinkou v hale je bezdotykový panel s jízdními řády, aktualitami na dráze či informacemi z města a Ústeckého kraje. Venku stojí od jara sdílená kola s benefitem 15 minut jízdy zdarma. Nevýhodou mosteckého nádraží je absence bezbariérových nástupišť. Cestující musejí mezi halou a peróny překonávat se zavazadly či s kočárky několik schodišť.

Nádraží Bílina je hotové, lékaři tam nebudou. V Mostě pomůže lidem výtah

Dvaaosmdesátiletý Miloš z Mostu proto v pondělí 17. června na nádraží zjišťoval, odkud jezdí autobus do Bíliny, aby tam mohl doprovodit 80letou ženu o berlích. „Tolik schodů je pro ni moc. Musela by po nich dolů do podchodu a pak ještě nahoru na nástupiště. Autobus by byl pro ni lepší,“ vysvětlil senior.

Nakonec zjistil, že žádný autobus z Mostu do Bíliny nejezdí. Obě města spojují v rámci veřejné dopravy jen vlaky, které jezdí obvykle každou půlhodinu. Od léta má na nádraží v Mostě pomáhat cestujícím výtah, který nahradí zrušený poruchový eskalátor mezi halou a 1. nástupištěm.

V okresu Most je šest měst, ale tradiční vlakové nádraží s pokladnou, čekárnou a toaletami mají jen Most a Litvínov. Do Meziboří a Hory Svaté Kateřiny nevede trať a Lom má pouze zastávku. Bývalé nádraží v Horním Jiřetíně, kudy vedla trať do Jirkova, se změnilo na malý městský hotel.

Historie železnice na Mostecku První parní železniční souprava dorazila do Mostu 8. října 1870, kdy pokračovala dál do Chomutova. Byla tak zahájena železniční doprava na posledním úseku Ústecko-teplické dráhy z Duchcova. Od roku 1901 bylo město Most propojeno elektrickou pouliční dráhou s Janovem přes Kopisty, Růžodol, Lipětín, Dolní a Horní Litvínov. Rychlejší přeprava osob a materiálu umožnila nástup průmyslové revoluce a především masivní těžby uhlí. Ta v druhé polovině 20. století vedla ke zbourání starého Mostu, včetně jeho původního nádraží. Nové stojí na jiném místě.

Mohlo by vás také zajímat: Prázdno, oblečení, ovoce. Tak vypadají loni zrušené pošty na Mostecku