„Občerstvení je tu potřeba, abychom si při čekání na spoj mohli něco koupit jako dřív. Bufet tu zbourali a i my ho využívali,“ řekla Kamila Ferencová z Litvínova, když s rodinou s dětmi seděla na lavičce u trávníku, kde býval stánek. „Já si taky myslím, že občerstvení by tu bylo fajn, protože ne všichni lidi si s sebou berou jídlo,“ uvedl Michal Kut z Litvínova, který šel na autobus. I on se domníval, že po letošním otevření terminálu nějaké občerstvení bude.

„Dřív tu bylo. Stálo v místě, kde jsou teď popelnice. Byla tu i restaurace, ale ta byla dlouho zavřená. Prostě nějaké občerstvení v moderním terminálu určitě chybí, protože každý si občas potřebuje koupit nějakou tu svačinu,“ potvrdil jeden z řidičů zelených autobusů. Teď prý s kolegy, když mají žízeň a hlad, musejí spoléhat jen na běžné obchody v okolí.

„Lidi se nás hodně ptají, kde si můžou koupit něco k jídlu. Maximálně je ale můžu poslat do Lidlu za silnicí. Jenže těm, co to tu neznají, je těžké vysvětlit cestu,“ svěřila se žena, která na nádraží pracuje. Prostor pro stánek podle ní je. Kdyby vznikl, uvítala by i něco zdravějšího než jen párek v rohlíku a hranolky.

Vedení litvínovské radnice dosud žádné stížnosti nezaznamenalo, ale slíbilo, že se bude zjištěním Deníku zabývat. Osloví státní Správu železnic, aby ve své budově rozšířila nabídku automatů. Projekt na výstavbu přestupního terminálu totiž s bufetem nepočítal, protože na menších nádražích tohoto typu by se nemělo na spoje dlouho čekat díky jejich návaznosti. Zjednodušeně řečeno - lidé by tam neměli vysedávat v restauraci, ale plynule, či po čekání v řádech minut přesedat do dalšího spoje.

Instalace venkovního kiosku by podle radních navíc přinesla potíže, kterým město odstraněním starého stánku zabránilo. „K takovým občerstvením se stahují problémoví obyvatelé,“ upozornil místostarosta Karel Rosenbaum. Poptávku by podle něj mohl uspokojit automat s bagetami, nápoji a sladkostmi, protože stánek by se na malém nádraží zřejmě ani neuživil.

Město Most chystá výstavbu dalšího objektu s občerstvením u jezera Most. Na snímku je vizualizace.Zdroj: Město Most

Také místostarostka Erika Sedláčková považuje automaty v čekárně ze kompromisní řešení. „Se stánkem byly velké problémy,“ podotkla. Samoobslužná zařízení na občerstvení podle jejího kolegy Rosenbauma odpovídají snaze města zkrátit na minimum čekací dobu na navazující spoje.

Najdou se i tací, kteří něco k snědku v terminálu nepostrádají. „Mně tady občerstvení nechybí. Já si nakoupím v Lidlu, čekám tu pět minut a jedu domů autobusem. Když jedu na delší cestu, tak si beru svačinu z domova, housku se salámem nebo chleba s řízkem,“ reagoval v přestupním terminálu senior, který vyhlížel autobus.

Na větším vlakovém nádraží v Mostě je provozoven s občerstvením několik. Hlavní restaurace je však už desítky let zavřená. Celá budova se má v příštích letech rekonstruovat, na což čeká město Most. To chce rozšířit a modernizovat přestupní autobusový terminál u nádraží a žádá o dotaci 90 milionů korun v rámci programu integrované územní investice Ústecko-chomutovské aglomerace (ITI).

Občerstvení na Mostecku nabývají na významu hlavně v rekreačních zónách. Město Most plánuje i nadále zvelebovat prostor u rekreačních vodních ploch. Nový objekt s nápoji a jídlem vznikne letos v mosteckém areálu Matylda i u jezera Most. Na Matyldě bude zahrnovat i toaletu. Lepší a větší občerstvení, včetně terasy a toalet, bude mít i zábavní zařízení Fun park na mosteckém Šibeníku, kde jsou lanové 3D bludiště v korunách stromů, rozhledna a dětské hřiště.

Největší městskou investicí do občerstvení bude kavárna v parku Střed, který se začne rekonstruovat v červnu. Objekt bude součástí odpočinkového komplexu s pódiem, sportovišti a domkem pro správce. Úpravy areálu si vyžádají celkem přes 80 milionů korun. I na tuto akci chce město získat evropskou dotaci.