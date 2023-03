Jak dlouho jste tu nebyl? Naposledy jsem tu byl loni a koukal, jak to tady vypadá. Zůstaly tu jen tři koleje a jezdí jenom osobáky. Dřív tu bylo živo, bylo to úplně jiné.

Kdy jste tu pracoval?

Od ledna 1971 do června 1976.

Jak tehdy loucké nádraží vypadalo?

Bylo tu deset dopravních kolejí, nejdelší skoro kilometr dlouhá. Z vnitrozemí sem najížděly prázdné uhláky, vozmistři je prohlíželi a vadné vozy se musely vyposunovat k bývalému depu, kde byla správková kolej a tam se vozy opravovaly. Pak tu byla i ložená zátěž. Tenkrát to bylo veliké a významné nádraží. Když jsem sem nastoupil, tak vlaky jezdily ještě do Chomutova. V roce 1971, od nového jízdního řádu v květnu, to jsem měl zrovna noční, se trať Chomutov – Louka zrušila.

Kolik tu za vaší éry pracovalo lidí?

Byla tu tři stavědla, takže tři signalisti, pak vedoucí posunu a tři posunovači, výpravčí, operátorka, tranzitérka, dva vozmistři. Tak to máme v jedné směně dvanáct lidí. Doufám, že jsem na nikoho nezapomněl. Směny byly ale tři, takže dohromady šestatřicet lidí, a ještě dozorčí provozu a žena v zavazadlech.

Jak na tu dobu vzpomínáte?

Já prošel stanic asi patnáct, ale tady se mi líbilo nejvíc.

Co říkáte záměru zachránit historickou budovu nádraží a udělat z ní pobočku mosteckého muzea?

Je to hezká aktivita. Líbí se mi. Alespoň něco z původní stanice zůstane.

Měla by se podle vás opět propojit Moldavská dráha s německou tratí?

Pro rekreační dopravu asi ano. Bylo by to pěkné, ale nevím, jestli na to budou peníze. Doba se hodně změnila. Já když začínal na dráze v roce 1966, tak i menší nádraží hučela lidmi, kterých bylo všude plno. Aut tolik nebylo, jezdilo se hodně vlakem.