67letý Jaroslav kráčí brzy ráno k vlakovému nádraží v Louce u Litvínova, aby si zajel do Litvínova na poštu a pak do Lomu k řezníkovi. Na liduprázdném prostranství mine venkovní monitor s aktuálním jízdním řádem a po novém chodníku dojde k přístřešku na bezbariérovém nástupišti, které osvětlují moderní lampy a ozvučuje automatický hlásič příjezdu vlaků. Senior je rád, že venkovské nádraží se loni zmodernizovalo. „Chlapi si fakt mákli. Udělali to tu, jak to má být,“ řekne.

Zdroj: DeníkJako cestující sice pociťuje větší komfort, ale jedna věc mu přece jen dělá starost. Je to nezvyklé ticho za hromadou vyřazených kolejí na opačné straně stanice. Po rekonstrukci trati tam stojí nefunkční výpravní budova z 19. století, která začala chátrat. Jedná se přitom o kulturní památku, která je součástí státem chráněné historické trati do Moldavy v Krušných horách.

„Když to tady rekonstruovali, tak se údajně říkalo, že ta stará budova půjde možná k zemi. Jenomže podle mě by to byla blbost. Chce to jen opravit a bude to zase docela hezká budova,“ tvrdí Jaroslav. Líbilo by se mu třeba železniční muzeum s byty v podkroví. Patří totiž ke generaci, která zažila jízdy vlaků až do Chomutova přes Albrechtice, kde se pak trať zrušila kvůli těžbě uhlí.

O budoucnosti opuštěné nádražní budovy se stále diskutuje. „Pro objekt hledáme nového majitele, v první fázi ve spolupráci s obcí a Ústeckým krajem. Naším zájmem je, aby se pro nádražní budovu našlo smysluplné využití,“ sdělila mluvčí státní Správy železnic Radka Pistoriusová.

Obec s malým rozpočtem si budovu nemůže dovolit koupit. „Byli bychom rádi, kdyby budovu dostal Ústecký kraj,“ sdělil starosta Roman Dub. Nelíbilo by se mu, kdyby historická stavba zůstala bez využití a dál chátrala. Její záchrana a doplnění o veřejně prospěšné aktivity by naopak podle něj obci i regionu prospělo.

Kraj dopisem hejtmana deklaroval svůj zájem o bezúplatný převod nádražní budovy. „Ústecký kraj má o budovu zájem pro víceúčelové využití v oblasti kultury a cestovního ruchu prostřednictvím Oblastního muzea a galerie v Mostě. Tento záměr musí být ještě projednán v orgánech kraje, které budou rozhodovat o případném nabytí majetku,“ sdělila mluvčí hejtmanství Magdalena Fraňková.

Podle památkářů je zděná staniční budova součástí cenného industriálního dědictví a kvalitním příkladem typu nádražní budovy z poslední třetiny 19. století. Vznikla v roce 1875 při náročné výstavbě železniční trati Louka u Litvínova – Moldava, což je významná technická památka.

Iniciátorem udržení historické nádražní budovy v Louce u Litvínova je Nadační fond Moldavská dráha / Teplický Semmering. Záměr využít objekt v oblasti kultury a cestovního ruchu označil za reálný. „Je to na vůli Ústeckého kraje. Ochota ze strany státu tu je,“ sdělil předseda správní rady nadačního fondu Petr Fišer. Louka u Litvínova, kam jezdí i přímé spoje z Ústí nad Labem, má podle něj potenciál přilákat turisty – je dobře dostupná i pro cyklisty a leží blízko atraktivních míst, například jezera Most a krušnohorských středisek.

Podle Fišera je třeba nahlížet na regionální železniční tratě jako na síť, jejíž významnou součástí jsou také historické budovy. Ty mohou být klíčovými základnami pro rozvoj cestovního ruchu v česko-německém pohraničí. U hodnotných budov ohrožených zánikem proto fond prosazuje záchranu. Souvisí to i s úsilím obnovit železniční koridor na státní hranici mezi Moldavou a saským Holzhau, kde vlaky přestaly jezdit po druhé světové válce a kde chybí k propojení zhruba osm kilometrů kolejí. V širším pohledu se jedná o komplexní oživení lokálek a budov na Moldavské dráze, Kozí dráze a Vejprtské dráze. „Pokud hovoříme o udržitelném cestovním ruchu, tak je veřejným zájmem dostávat lidi z aut na ekologičtější dopravu. A železnice je na to ideální,“ argumentoval Fišer.

Revitalizaci trati z Oldřichova u Duchcova do Litvínova ukončila Správa železnic v polovině loňského roku. Jejím cílem byla kromě zvýšení traťové rychlosti až na 100 km/h také elektrizace posledního úseku z Louky u Litvínova do Litvínova, která obyvatelům přinesla přímé spojení s řadou významných center Ústeckého kraje.