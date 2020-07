Oprava mosteckého nádraží za 685 milionů korun chystaná na několik roků dostala zelenou. Odborníci se teď radí, jak by měla vypadat odjezdová hala. Přípravné práce na ní začnou už po prázdninách, dokončuje se projekt pro provedení stavby a vybírá se z několika návrhů vizualizací interiéru haly. Železničáři navážou samotnými stavebními pracemi v roce 2023.

Opravu mosteckého vlakového nádraží schválilo ministerstvo dopravy. „Rekonstrukce přinese vyšší kvalitu a reprezentativnost veřejného prostoru, snížení energetické náročnosti, zlepšení technického stavu budovy a v neposlední řadě zvýšení komfortu a bezpečnosti cestujících,“ je přesvědčen mluvčí Správy železnic (SŽ) Marek Illiaš.

Řidiči, ale i cyklisté se díky rozsáhlé rekonstrukci dočkají u nádraží nového parkoviště, méně mobilní lidé jezdících schodů i bezbariérového přístupu na nástupiště. Lidé se zároveň nalevo od nádraží u obratiště MHD dočkají nového autobusového nádraží, a tak se jim bude lépe přestupovat z autobusu do vlaku a opačně. V současnosti meziměstské autobusy zajíždějí do města. Staré nevyužívané autobusové nádraží vedle toho vlakového zůstane opuštěné dál, město pozemky od soukromého vlastníka nekoupilo z důvodu vysoké ceny.

„Stavba bude i vzhledem k velikosti objektu rozdělena do čtyř etap,“ podotkl generální ředitel SŽ Jiří Svoboda s tím, že je to tak nejen kvůli návaznosti na rekonstrukci železniční stanice v Mostě pod taktovkou SŽ, ale i budování nového přilehlého autobusového terminálu v režii města.Oba investoři budou své práce slaďovat. „Budeme vše koordinovat a průběžně si vyměňovat informace,“ potvrdil už dříve primátor Mostu Jan Paparega.

K úpravě místa pro nové autobusové nádraží musí Most vykoupit některé pozemky, příští rok se bude dělat projekt, hotovo by mělo být do tří let. „Předpokládáme, že nové autobusové nádraží bude menší než to staré a že nebude drahé,“ uvedl před časem náměstek primátora Marek Hrvol. „Neplánujeme honosné budovy, ale hlavně zpevněné plochy a odstavná místa pro autobusy,“ dodal náměstek.

Na lepší časy se cestování v Mostě a okolí blýská nejen kvůli plánované rekonstrukci vlakového a stavbě nového autobusového nádraží. Dopravní podnik Mostu a Litvínova (DPML) už dříve oznámil, že chce jít do rekonstrukce tramvajové trati propojující obě města. Start akce zhruba za půl miliardy společnost plánuje po vybrání zhotovitele už v létě. Práce by měly trvat dva roky a jsou naplánované na dvě etapy. Nejprve se má zrekonstruovat úsek mezi Litvínovem a chemičkou a pak část trati do Mostu.

Kvůli chystaným výlukám tramvají podnik koupil v Praze devět starších kloubových autobusů Citybus, které poslouží při náhradní dopravě. Na modernizaci desetikilometrového úseku trati dostal dopravce evropskou dotaci. „Projekt řeší modernizaci tramvajové trati mezi městy Most a Litvínov přes průmyslový areál v Záluží. Trať byla vystavěna v letech 1960 až 1980, od této doby na ní probíhá pravidelná běžná údržba,“ přiblížil již dříve ředitel DPML Daniel Dunovský. Obnovovat se budou nejen koleje. „Modernizovány budou přejezdy a výhybky, ale také zastávky, které budou upraveny jako bezbariérové,“ dodal Dunovský.