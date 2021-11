Souprava má úctyhodné rozměry 40 metrů na délku, 4,2 metru na šířku a 4,5 metru na výšku. Hmotnost kolosu je 236 tun. Doprovázet ho bude policie.

"Z Bochova vyjede 5. listopadu ve 20 hodin a do Litvínova by měla dorazit do 4.45 hodin v sobotu," informovala policejní mluvčí Šárka Poláčková.

Trasa přepravy začala už ve čtvrtek v Plzni. Po přestávce v Bochově souprava v pátek pojede po silnici I/6, exitem 77 na Lubenec, dále na Drahonice, Vroutek, Podbořany, Pšov, silnicí I/27 Sýrovice a Žatec, dále na Trnovany, Drahomyšl a Zeměchy. Nadměrný náklad pak na silnici I/28 mine Louny a zamíří po komunikacích I/15 na Korozluky, I/13 na Most ke kruhovému objezdu v Chomutovské ulici a kolem jezera Most. Další část cesty má podle plánu vést po silnicích II/256 na Mariánské Radčice, III/2564 do Louky u Litvínova a Litvínova, kde souprava projede ulicemi Tržní, 9. května a Mostecká. Poslední úsek počítá s využitím komunikací II/271 a I/27 s cílem v Litvínově - Záluží.