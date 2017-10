Nadace rozdávala studentům stipendia za 1,5 milionu korun

Litvínov /FOTO/ - Na finanční podporu se těší 22 středoškoláků a 18 vysokoškoláků z celého Česka.

Chemie, to je vždy nějaký příběh, vyslechli si talentovaní studenti středních škol, kteří si včera přebírali studijní stipendia. Vůbec poprvé jim je předávala Nadace Unipetrol.

O tom, aby to byl ten správný příběh, jim vyprávěl propagátor vědy a showman Michael Londesborough, Brit žijící od roku 2002 v Česku a předseda Rady Ústavu anorganické chemie Akademie věd ČR. „Chtěl bych, abyste si ten svůj příběh našli tak jako já a hráli v něm hlavní roli,“ řekl 39letý vědec, známý například z televizního pořadu Michaelův experiment v magazínu ČT Port.

Finanční podporu získalo celkem 22 studentů z 80 přihlášených z celé republiky. Porota je vybírala na základě několika kritérií. „Potěšující je velký zájem, ale také fakt, že dvě třetiny úspěšných žadatelů tvoří dívky. Je vidět, že chemické vědy nejsou pouze doménou chlapců,“ řekl předseda správní rady Nadace Unipetrol Andrzej Modrzejewski s tím, že už se těší na jejich studijní výsledky.

Jednou z podpořených studentek je Zuzana Dvořáková z litvínovské Scholy Humanitas. „Jsem ráda, že jsem dostala důvěru. Vidím, že je zde pro mě otevřená náruč a asi zde budu i nadále studovat a v závodě pak možná i jednou pracovat. Ale to je ještě daleko, teď se chci soustředit na dokončení střední školy,“ svěřila se dívka a dodala, že chemie je pro ni zábava. „Tak trochu něco jako sudoku,“ usmála se.

Stipendium získali také další tři studenti Scholy Humanitas, střední odborné školy pro ochranu a obnovu životního prostředí, se kterou společnost Unipetrol na vzdělávání mladých úzce spolupracuje. Z podpory se mohou těšit studenti oboru ekologie a životní prostředí Šimon Suchopárek, Dominik Krupka a Adéla Juříková, která se zabývá environmentalistikou. „Když budu dělat to, co mě baví, tak věřím, že to budu dělat dobře,“ řekla Adéla s tím, že o dalších studijních možnostech diskutovala právě s Michaelem Londesboroughem. „Zatím nevím, pro co se konkrétně rozhodnu, trochu tápu mezi anorganickou chemií a biochemií, takže se teprve uvidí,“ dodala.

Dnes bude Nadace Unipetrol v rámci svého stipendijního programu předávat v Praze stipendia 18 vysokoškolákům. Celkem nadace na vzdělávání vybraným studentům věnuje 1,52 milionu korun.