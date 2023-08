V sobotu 19. a v neděli 20. srpna budou z důvodů konání Oseckých slavností a tradiční Osecké pouti mimořádně prodlouženy vybrané spoje autobusové linky číslo 13 ze zastávky Loučná, konečná do zastávky Osek, autokempink a v opačném směru ze zastávky Osek, autokempink do zastávky Loučná, konečná. Informuje o tom Dopravní podnik mst Mostu a Litvínova.

Pouť v Oseku, ilustrační foto. | Foto: Deník - Zdeněk Traxler

Z důvodu obtížného průjezdu autobusů bude nástupní zastávkou všech spojů směr Litvínov pouze zastávka Osek, autokempink (zastávka Osek, Národní dům nebude obsluhována).

V případě velkého množství cestujících budou vybrané spoje v sobotu 19. srpna 2023 navíc posíleny dalšími posilovými autobusy. Tyto posilové autobusy budou ve směru z Oseka končit v zastávce Litvínov, nádraží.

POZOR – spoje linky č. 13, které dle jízdního řádu jedou z Litvínova přes Loučnou do dolní části Lomu do zastávky Lom, rozcestí M. Radčice nejsou do Oseka prodlouženy!

Na všech spojích platí tarif a smluvní přepravní podmínky DPmML, a.s., pro MHD. Na všech zastávkách celodenně nástup pouze předními dveřmi.

Blíže o pouti v Oseku, která patří k největším v Ústeckém kraji a kam každý rok zajíždí hodně lidí z Mostecka, si můžete přečíst zde:

