Prostor mezi radnicí a Priorem zůstane prázdný. Pravidelné úterní trhy tam zatím nebudou, přestože jejich pořádání umožňuje vládní opatření uvolňující některé podnikatelské činnosti. Podle radnice, která pozemky vlastní, je důvodem lokálního zákazu prevence. Město se obává, že celodenní rušný trh, na který chodí hodně seniorů, by zhoršil místní epidemiologickou situaci. „Úterní trhy se nebudou konat až do odvolání,“ sdělila mluvčí radnice Klára Vydrová.

Neproběhne ani sobotní bleší trh v areálu TJ Baník Souš. Město se na tom dohodlo s vedením sportoviště. „Blešák“ bude až v červnu. Přitom ještě minulý týden pořadatel s prodejem počítal, protože ministerstvo zdravotnictví tento typ trhu povolilo za určitých podmínek. „Bleší trhy lze od 20. dubna pořádat,“ potvrdil David Hluštík z ministerstva průmyslu a obchodu.

Jenže v sobotu 25. dubna by byl mostecký blešák už třetím trhem ve městě ve stejný den, což by podle radnice bylo příliš velké riziko na rozjezd jarmarků. „Bylo by toho zkrátka moc,“ uvedla mluvčí. Přednost dostali farmáři s jejich výpěstky.

I policie původně počítala se třemi trhy v sobotu a čekala na rozhodnutí, zda bude také úterní trh. Po radničním verdiktu tak budou mít policisté méně práce, protože dohlédnou jen na dva farmářské trhy. Jeden bude na 1. náměstí a druhý na tržnici u kina Kosmos.

„Samozřejmě se na trhy v rámci výkonu služby podíváme. Prověříme, zda se na nich dodržují vládní opatření,“ potvrdila policejní mluvčí Ludmila Světláková. Hlídky nebudou na trzích po celou dobu, ale návštěvníci a prodejci musejí počítat s namátkovou kontrolou.

Na trzích se objeví i strážníci. „S dohledem počítáme. Primárně se zaměříme na farmářský trh na náměstí,“ sdělil ředitel Městské policie Most Jaroslav Hrvol. Zkušenosti strážníků z posledních dnů ukazují, proč je město s pořádáním trhů opatrné. Většina lidí si sice zvykla chránit obličej rouškami či respirátory, ale podle Hrvola začal být problém se shlukováním. A to navzdory pokračujícímu nouzovému stavu a hrozícím sankcím. „Zhoršilo se to. Tím, jak se začala postupně uvolňovat opatření, víc lidí přestává dodržovat ta, která nadále platí. Je vidět, že disciplína opadá a někteří v tom už mají zmatek,“ dodal.

V okresu Most bylo včera hlášeno celkem 23 nemocných na covid-19. Na farmářských trzích se má režim ohlídat. Musí tam být odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry. Zákazníci se nesmí zdržovat ve vzdálenostech pod 2 metry a u každého prodejního místa musí být dezinfekce. Všichni na trhu musí mít zakrytý nos a ústa a prodejci musí mít navíc rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků. Zakázána je konzumace potravin.

Povolení trhu u Kosmosu uvítal pořadatel Marcel Oktábec. „My jsme opravdový farmářský trh. Své přebytky na tržnici nabízejí pěstitelé z okolních okresů, například Žatecka a Litoměřicka,“ popsal. Podle něj nouzový stav drobné pěstitele velmi omezil, protože zákaz trhů ochromil lokální distribuci čerstvých produktů z venkova do měst.

Z podobných důvodů umožní město trh na Farmářské slavnosti na náměstí. Potrvá od 8 do 12 hodin, ale bude bez kulturního programu. „Trh není příležitost, jak si popovídat se známými, které jsme dlouho neviděli,“ upozornil primátor Jan Paparega. Apeluje na lidi, aby nadále dodržovali platná nařízení. I na tomto trhu budou platit přísná hygienická pravidla. Jejich dodržování zajistí pořadatel, iniciativa Severočeské farmářské trhy.