„Mikulášské jízdy s ohňostrojem jsou poděkování cestujícím za to, že s námi jezdí, a Ústeckému kraji za podporu železniční dopravy. Vystupujeme proti plánovanému rušení některých železničních tratí v ČR, protože právě Švestková dráha je ukázkovým příkladem toho, jak se mrtvá železniční trať stala důležitou součástí skvěle fungujícího organismu Dopravy Ústeckého kraje. A proč právě ohňostroj? Slibovali jsme ho dětem několik let, ale covidová opatření jeho uskutečnění zabránila – a my sliby plníme,“ řekl generální ředitel AŽD Praha Zdeněk Chrdle.