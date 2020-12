Skauti ve čtvrtek 24. prosince ukončí rozdávání Betlémského světla na 1. náměstí v Mostě. Plamének si lze odebrat od 12 do 14 hodin u městského vánočního stromu, kde mají skautští kurýři stanoviště. Ve středu večer si k nim pro světlo přišly během dvou hodin desítky lidí, hlavně rodiny s malými dětmi a senioři. První skupinky dorazily ještě před zahájením tradičního setkání. Letos ho doprovázejí protiepidemická opatření.

„Neodradilo nás to, pro Betlémské světlo si chodíme každý rok,“ řekla Deníku 75letá Ludmila, kterou doprovázel manžel. Oba měli roušky stejně jako skauti, kterých bylo šest, což je podle stupně 4 PES maximální počet pro hromadné akce ve venkovních prostorách.

Ludmila si bez světla od skautů už nedokáže Vánoce představit. „Bereme ho od té doby, co ho vozí do Mostu. Brávali jsme si ho i v kostele. Vždy čekáme na informace, kde a kdy světlo bude. Máme z něj pocit, že s ním jsou to ty pravé Vánoce,“ dodala seniorka.

Skupinku kurýrů ve stejnokrojích tvořilo na 1. náměstí pět skautek a jeden skaut. Jejich pomůckami byly svíčky, špejle, lucerna a v přepravní nádobě hlavní světlo, zdroj všech ostatních. Stanoviště bylo označeno skautskou lilií.

„Dřív jsem jezdili i do kostelů v Německu,“ upozornila skautka Michaela Rousová. Tentokrát kurýři k sousedům kvůli koronaviru nemohli a světlo předali zástupcům saských městeček na hranicích. „Minulé roky to bylo lepší, teď je to o něčem jiném. Ani jsme se jako skupinky navzájem moc neviděli,“ povzdechla si skautka Mariana Krausová.

Někteří skauti rozdávají světlo jako dobrovolníci už řadu let. Někdy jim lidé donesli i teplý čaj nebo vánoční cukroví. Rádi vzpomínají také na loňský rok, kdy na 1. náměstí přišel velký dav.

Mostečtí skauti přivezli Betlémské světlo z Brna do Mostu v sobotu 19. prosince. Distribuci světla zajišťují v okresu Most a širším regionu Krušných hor. Plamének už předali na hraničních přechodech i několika partnerům ze Saska – konkrétně z Annabergu-Buchholz, Marienbergu, Zoblitz, Rubenau, Olbernahu a Seiffen. Skauti si pro letošní rozvoz nechali ušít speciální šátky i roušky.

„Betlémské světlo je symbol míru a přátelství a pro mnoho domácností nepostradatelná součást vánočních svátků,“ uvedl Michal Tarant, organizátor rozvozu a předávání Betlémského světla v Mostě.

Cestu z Betléma do Vídně absolvuje světlo letecky. Z Vídně tradičně přivážejí Betlémské světlo brněnští skauti a skautky, kteří také koordinují následný rozvoz vlaky po všech koutech Česka.

Mostečtí skauti doručili světlo například do kostelů v Blažimi a Horním Jiřetíně, na Klíny, do Brandova, Lesné, Oseka a Hory Svaté Kateřiny.