/FOTO, VIDEO/ Těžká technika pracuje na oploceném pozemku v obchodní zóně nedaleko litvínovského nádraží. Vzniká tam restaurace McDonald's, první v Litvínově. Práce mají skončit v prosinci tohoto roku.

Výstavba restaurace McDonald’s v Litvínově. | Video: Deník/Martin Vokurka

Nová provozovna, která roste naproti Lidlu, doplní nabídku místních služeb. V zóně v ulici U Autodílen stojí přes deset prodejen, například Jysk, Teta, Kik, Super zoo či Sportisimo.

Restaurace s rychlým občerstvením zabere plochu o rozměrech 32x15x6 metrů. Součástí provozovny s plochou střechou bude výdejové okénko přímo do auta, takzvaný drive-in. Vedle bude oplocená zahrádka se stolky a herním prvkem pro zákazníky.

Stavbu doprovázejí dopravní opatření v obchodní zóně. Nejbližší obytné domy jsou za okružní křižovatkou více než tři sta metrů daleko.

V Litvínově brzo vyroste "mekáč", s venkovním posezením i prostorem pro děti

Litvínovský „mekáč“ bude v okrese Most třetí restaurací tohoto globálního řetězce. Dvě pobočky fungují už řadu let v Mostě – jedna je v centru města, druhá vedle sídliště Výsluní.

První restaurace McDonald's v okresu Most se otevřela v přízemí mosteckého Prioru v polovině 90. let minulého století, kdy těžila z výhodné polohy v nejrušnější části města. Po odlivu tradičních nájemců z Prioru se rychlé občerstvení přesunulo do obchodního domu Central. Mezitím se nedaleko Kahanu otevřela konkurenční provozovna KFC.