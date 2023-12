Vlastníka stále nemá silnice v Janově u Litvínova o rozloze přes 3,6 hektaru nebo dvouhektarový ovocný sad v bývalé vesnici Židovice u Bečova na Mostecku.

Ilustrační foto pozemku. | Foto: Deník/Iva Kovářová

V Ústeckém kraji je podobných nemovitostí více. Stát nemá žádné informace ani o majiteli rozlehlé manipulační plochy v Prunéřově u Kadaně nebo u téměř devítihektarového pozemku pod přírodní vodní nádrží v Údlicích. Právě na tyto nemovitosti na severu Čech upozornil v těchto dnech ve svém článku iROZHLAS.cz s tím, že na konci roku vše propadne státu.

V celém Česku je téměř 140 tisíc zapomenutých nemovitostí, které stále hledají své vlastníky. Lidé mají posledních 10 pracovních dní na to, aby se přihlásili a doložili příslušné dokumenty, jinak majetek propadne státu. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se snaží najít vlastníky už řadu let, ale neúspěšně.

Zapomenuté nemovitosti: Majitelé o nich často nevědí, brzy o ně mohou přijít

Podle pravidel z roku 2014 opuštěné pozemky, domy či jiné nemovitosti od ledna připadnou státu. Končí totiž desetileté přechodné období, kdy se o to mohli přihlásit majitelé. Stát musel počkat deset let, než bylo možné nemovitost opravdu považovat za opuštěnou.

Právě tato desetiletá ochranná lhůta s koncem roku uplyne. Pokud by chtěla získat opuštěnou nemovitost do svého vlastnictví obce v příslušné lokalitě, musí ji nejprve zdokumentovat a poté protokolárně převzít do svého majetku.