Prostor ve vodě vyhradí bójky. Akce bude zdarma a každý otužilec obdrží po rozplavbě pamětní list. Zvláštní ocenění získá nejmladší a nejstarší plavec, který uplave sto metrů. Také je připravena bohatá tombola. Prezence účastníků začne v 9.30 hodin a ponory potrvají od 10 do 11.45 hodin.

Předpokládá se dobrý zdravotní stav a dodržení aktuálních epidemiologických opatření. Otužilci do 15 let se mohou zúčastnit jen v doprovodu zákonného zástupce. I když se lze setkání zúčastnit bez předchozího přihlášení, přihlášky je možné zasílat on-line na facebook Otužilci Most.