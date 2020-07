Městský úřad Litvínov vydal zákaz odběru povrchových vod, platný do konce letošního října. Zahrnuje Divoký potok a Radčický potok II.

Ilustrační foto | Foto: Milan Krčmář

Správce povodí Povodí Ohře totiž informoval o významném snížení průtoků na některých tocích. Pokud by bylo vody ještě méně, mohlo by to kromě jiného ohrozit vodní a na vodu vázané ekosystémy.