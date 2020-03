Hraniční přechody Brandov, Hora Svaté Kateřiny, Nová Ves v Horách a Český Jiřetín jsou opatřeny dopravním značením (zákazové značky) a zábranami. Jsou zde prováděny jen namátkové kontroly policistů, zatím bez nepřetržité přítomnosti PČR.

Také hraniční přechod Mníšek je opatřen zábranami s dopravním značením, ale současně je nepřetržitě střežen hlídkou Policie ČR. „Je zde klid. Párkrát to Němci zkoušeli s tím, že by si naproti do tržnice jen zašli koupit jen cigarety. To jsme jim samozřejmě nepovolili,“ řekla Mosteckému deníku policistka sloužící na hranici.

Na přechodu v Nové Vsi v Horách v neděli ráno někdo zábranu odstranil a nejspíš projel autem do Německa. Policisté případ ohlásili nadřízeným a na místo byla vyslána hlídka.

Na hraničním přechodu v Českém Jiřetíně je na dopravní značce Zákaz vjezdu vylepeno upozornění o rozhodnutí vlády v němčině a vietnamštině.