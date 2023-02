Souhra náhod zachránila minulý týden životy hned dvou mužů, kteří by bez pomoci zemřeli. V pátek 3. února v nočních hodinách vyrazili policisté do jednoho z bytů v centru Mostu. Muž se měl sebepoškodit, prvotní informaci o ohrožení jeho života obdrželi strážníci. Do bytu pak spěchali také policisté mosteckého obvodního oddělení, nadstrážmistři Aleš Růžička a Michal Mundok. Nedopatřením však hlídka obdržela informaci, která je navedla do sousedního domu téměř totožného čísla popisného. Vystoupali do pátého patra a zjistili, že se tam nenachází žádné záchranné složky, jejich zrak se ale zaměřil na pootevřené dveře, ze kterých se linulo chrčení.