Jedná se o akci experimentální archeologie, která začala v říjnu a vyvrcholí v roce 2022 vyzkoušením plavidla na vodě. Zájemci se mohou hlásit na emailové adrese slajsna.j@omgm.cz.

Termíny prací pro dobrovolníky jsou sobota 20. listopadu od 10 do 13 hodin, středa 24. listopadu od 13 do 15 hodin, středa 1. prosince od 13 do 15 hodin a sobota 11. prosince od 10 do 13 hodin. Iniciátorem experimentu je historik a archeolog Jiří Šlajsna.

Cílem je vyrobit z kmene dubu repliku pravěkého člunu pouze za pomoci technologií z doby bronzové. Dobrovolníci, kteří se budou na tomto experimentu podílet, se seznámí s technikou výroby pravěkých člunů i novými archeologickými poznatky o říční i námořní plavbě v době bronzové ve střední, severní i západní Evropě. „Na místě budou dobrovolníci seznámeni s bezpečnostními zásadami při práci,“ sdělila Jitka Klímová z oblastního muzea.

Člun má být po dokončení během jednoho z jarních víkendů slavnostně spuštěn a vyzkoušen na jezeru Most.