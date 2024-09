Nechybí ani líčení konce války a hlavně řada fotografií, dokumentů a dobových exponátů, válečných i civilních. „Oproti jiným muzeím máme smůlu v tom, že starý Most byl zlikvidován. Takže věci po válce, co byly po půdách a které by se nám tady hodily, nemáme. Do nového Mostu je nikdo netahal. Všechno se to zničilo. Proto exponáty, které tu máme z druhé světové války, jsou hlavně z Litvínova, Meziboří a z vesnic po okolí,“ sdělil Novák. Věci pocházejí ze sbírky spolku, z darů, výpůjček a něco je koupeno.

Zajímavých předmětů postupně přibývá. K novějším exponátům, které přibližují situaci před téměř osmdesáti lety, patří objev nadšenců z jižních Čech. „Kluci z Týna nad Vltavou našli v lese při vykopávkách německou vysílačku, kterou tam asi zakopali Němci, když šli k Američanům. Je to dost hezký nález,“ řekl Novák. Muzeum koncem loňské sezóny vystavilo také tradiční německé kožené kalhoty s padacím mostem, které byly oblíbené v Sudetech. Našly se při opravě domu v Horním Jiřetíně.

Podle Nováka nelze skutečnou hodnotu exponátů vyčíslit penězi, protože všechny vystavené předměty, velké i malé, společně tvoří ucelený a unikátní soubor přibližující významné období regionálních dějin. „Je to možná paradox, ale mně se asi nejvíc líbí cedule s německým názvem obce Korozluky. I když tento exponát s válečnými událostmi přímo nesouvisí, je dobový a je důležitým kouskem celé muzejní mozaiky. Jsme rádi, že se ho podařilo zachránit, protože tyhle věci se po válce ničily. Co bylo kovové, šlo do hutí,“ uvedl předseda spolku.

Zmíněná cedule sloužila po válce jako protipožární ochrana. Předchozí majitel ji měl ohnutou do pravého úhlu na komíně, aby mu nehřál na dřevěný trám. K raritám lze zařadit i montážní klíč se značkou STW, což byla zkratka názvu chemičky v Záluží (Sudetenländische Treibstoffwerke), tovární jídelní soupravu, činel od SS hudby z Mostu či hlavně menších protileteckých děl.

Horní patro muzea je téměř zaplněné a odpovídá původním představám spolku. Uvažuje však o rozšíření expozice ve spodní části. Možná tam bude koutek věnovaný první světové válce a lidem z Mostecka, kteří se tohoto konfliktu zúčastnili, třeba legionáři.

V neděli 10. listopadu bude v muzeu a na přilehlém prostranství oslava Dne veteránů za účasti členů klubů vojenské historie. Koncem roku se chystá do muzea autobus vojenských veteránů. Během sezóny navštěvují zařízení kromě turistů také rodiny zajatců z různých evropských zemí. Jednou přijela i výprava z Nového Zélandu.

K pozemním bojům na Mostecku jako na západní či východní frontě nedocházelo. Vše se točilo kolem výroby válečného benzinu z místního uhlí, kdy měli klíčovou roli zajatci. Na Mostecku jich žilo v lágrech několik desítek tisíc. Ještě v březnu 1945 jich pro chemičku pracovalo téměř 9 tisíc, na šachtách 14 tisíc. Další dělali v lesích, na železnici a na statcích.

O muzeu

Expozice II. světová válka na Mostecku je v objektu bývalého městského krematoria v areálu hřbitova v ulici Pod Koňským vrchem v Mostě (č.p. 1433). Muzeum mapuje události v regionu od nástupu Hitlera k moci až po osvobození od nacistů. Návštěvníci se mimo jiné dozví, jak žili a čemu se věnovali váleční zajatci a totálně nasazení dělníci v pracovních táborech, nebo kolik Mostečanů se zapojilo do odboje. Nechybí zajímavosti kolem prominentního lágru v zámku Jezeří a o bombardování Mostu letectvem Rudé armády 8. května 1945. Expozice zmiňuje i místní obyvatele, kteří zahynuli v německých armádách.

Otevřeno je od května do října, s odborným výkladem v úterý a ve čtvrtek od 10 do 12 a do 13 do 16 hodin a v neděli od 13 do 16 hodin. V pondělí, středu a pátek je otevřeno od 10 do 15 hodin bez výkladu a průvodce. K prohlídce lze domluvit i jiný termín. Větší skupiny se předem objednávají na tel. 721 316 815.

V budově, která patří městu, je i Mezinárodní památník obětem II. světové války. Jeho vybudování financovali také váleční veteráni z Nizozemí, Ruska a Itálie. Památník připomíná tisíce obětí války mnoha národností a desítky tisíc lidí, kteří prošli zdejšími zajateckými a pracovními lágry. Pietní prostor se otevřel v roce 1998 a jeho součástí byla expozice války na Mostecku. Ta se ale brzy poté musela pro veřejnost zavřít kvůli vzlínání spodní vody v suterénu. Severočeský letecký archiv Most, spolek badatelů a zájemců o studium dějin druhé světové války v regionu, usiloval dlouhodobě o obnovu expozice, což se podařilo 12. května 2014, kdy se upravený interiér znovu otevřel. Bylo to přesně 70 let od prvního velkého náletu spojeneckých bombardérů na chemický závod v Záluží.