V areálu muzea byla řada stanovišť, dílniček a expozic. Návštěvníky zavedli do minulosti například keltský či římský kupec s doprovodem, personál středověké kuchyně a výrobci pravěkého člunu, který po dokončení vypluje na jezero Most. V budově se promítal film o historii výroby středověkého skla v Krušných horách.

Ve vitríně v druhém patře muzeum představilo bronzový meč s litou rukojetí nalezený v polovině loňského roku v Krušných horách na Mostecku. Je to kompletně dochovaný kus typu Aldrans starý zhruba 3 300 let. „Tento nádherný artefakt jsme získali do sbírky díky tomu, že nálezce byl poctivý a odevzdal jej,“ sdělil ředitel muzea Michal Soukup. V Čechách byly dosud nalezeny jen čtyři exempláře mečů tohoto druhu.

Zaměstnanci muzea se dne archeologie zúčastnili v historických kostýmech. Pomáhalo jim 25 studentů Střední školy diplomacie a veřejné správy v Mostě. Vstupné bylo dobrovolné.

Akci podpořil také Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, který sídlí v Mostě, a příští rok oslaví 70 let své existence. Ústav byl založen v roce 1953 jako expozitura Archeologického ústavu Československé akademie věd a proslul zejména výzkumy v lokalitách zasažených těžbou hnědého uhlí. V Oblastním muzeu a galerii v Mostě bude v příštím roce velká výstava k výročí ústavu.