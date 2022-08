Rodáka z Mostu vyhlásili na Bali mužem roku. Titul získal Dominik Chabr

Mezinárodní soutěž Man of the Year 2022 (Muž roku), která se konala o víkendu na indonéském ostrově Bali, vyhrál 28letý rodák z Mostu Dominik Chabr. „Je to pro mě velký zážitek, protože tohle můžu zažít jen jednou za život a jsem opravdu šťastný, že se všechna dřina vyplatila,“ napsal vítěz na Instagramu.

Dominik Chabr se stal vítězem mezinárodní soutěže Man of the Year na indonéském ostrově Bali | Foto: ČTK