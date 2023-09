Lidský život se podařilo zachránit policistům a strážníkům, kteří vyrazili na přemostění u vlakového nádraží v Mostě. Tam se chystal skokem ukončit svůj život muž.

K dramatické události vyrazili policisté o jednom z prázdninových dnů v ranních hodinách. Na místě se spojili se strážníky, kteří již s mužem v tíživé situaci komunikovali. Muž přelezl zábradlí mostu a chtěl z něj skočit. Zdálo se ale, že jeden ze strážníků městské policie s mužem navázal kontakt a získal jeho důvěru. Proto se policisté k zákroku a do komunikace připojili velmi obezřetně.

"Osoba za zábradlím si nepřála, aby se kdokoliv přibližoval. Pokud se o to někdo pokusil, muž se začal spouštět z mostní konstrukce dolů. Přesto se po chvíli i policejní hlídce podařilo úspěšně navázat komunikaci," uvedl policejní mluvčí Václav Krieger s tím, že předmětem rozhovoru byly zejména důvody, které vedly k rozhodnutí muže.

Strážci zákona nabízeli nešťastnému muži veškerou dostupnou pomoc. Jednou z nich byla i přivolání blízké osoby. To se ohroženému muži zamlouvalo a podal policistům mobilní telefon. "To byla ta správná chvíle konat. Všichni zasahující využili tohoto okamžiku a přetáhli muže do bezpečí zpět na správnou stranu zábradlí," doplnil Krieger.

Policejní hlídka pak muže převezla k lékařskému vyšetření. Díky profesionalitě policistů i strážníků se podařilo sebevraždě zabránit.