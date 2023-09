V Ostravě se konalo 27. celostátní setkání hornických měst a obcí. Připraven byl bohatý program, jehož vrcholem pro veřejnost byl v sobotu v poledne krojovaný průvod centrem města. Mostečané tam nechyběli. I přesto, že na domácí půdě v tu dobu měli horníci vlastní víkendovou slavnost. Takto to v Ostravě z pohledu Mostu vypadalo.

Delegace z Mostu na 27. setkání hornických měst a obcí v Ostravě | Video: Deník/Petr Jiříček

Prohlídka hornického muzea na Landeku, návštěva expozic v Dolních Vítkovicích, večeře a snídaně s primátorem, mše svatá v Katedrále Božského Spasitele a následný krojovaný průvod na Slezskoostravský hrad, kde oficiální část programu vrcholila. Takový byl páteční a sobotní program zástupců jednotlivých hornických spolků, kteří o uplynulém víkendu zavítali do Ostravy na 27. setkání hornických měst a obcí.

Ostrava je veselejší, srovnávají Mostečané

Radostí hýřili v Ostravě zástupci mosteckých horníků. „Velmi rádi jsme přijali pozvání na setkání hornických měst do Ostravy. Reprezentujeme starodávné hornické město Most, které bylo dlouho centrem hlubinného i povrchového dobývání hnědého uhlí na severu Čech. Dnes nám zbyly už jen dvě povrchové lokality, ostatní byly uzavřeny,“ popsal současný stav hornictví v Mostu Vlastimil Vozka, radní města, předseda správní rady muzea a předseda spolku Euroregion Krušnohoří.

Pouze se svou paní do Ostravy dorazil reprezentovat Spolek severočeských havířů Most proto, že souběžně se v jejich městě koná obdobná slavnost. „Přijeli jsme sice v malé delegaci, ale velmi rádi. Sami máme nyní ve městě hornickou slavnost, takže mnohem větší zastoupení nyní pochoduje u nás v Mostě,“ řekl Vlastimil Vozka pro Deník v Ostravě, na kterou s nostalgií vzpomíná ještě z dob studia.

Zdroj: Deník/Petr Jiříček

„Je to krásné město, ale od té doby se hodně změnilo. Hospůdky se jmenují jinak, život je zde veselejší,“ stihl vypozorovat Vlastimil Vozka. Do Mostu by pozval na tamní Jezero Most, které už nyní přitahuje spoustu turistů, ale stejně jako další posthornické lokality čeká na plánovanou rekultivaci.