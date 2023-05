Ojedinělý mural art v Litvínově. Umělci vytvořili biblické drama na poliklinice

/FOTO, VIDEO/ Nasprejovaný archanděl Michael vítězící nad démonem zdobí zeď litvínovské polikliniky. Velkoplošnou malbu na stěně, takzvaný mural, vytvořili na zakázku streetartoví umělci Filip Ungr, Filip Pojer a Zděnek Kronich z Litvínova. První malba svého druhu v okrese Most je oslavou nejznámějšího biblického anděla, patrona Litvínova. „Je to vyšší level než klasická malba na legálních plochách, která je většinou do dvou metrů,“ řekl Ungr.

Malba na poliklinice v Litvínově. | Video: Deník/Martin Vokurka