Obtížný skok, hned ostrá zatáčka, přidat plyn, motor zaburácí a následuje znovu těžký skok. Od zadního kola odlétá písek. Dráhy na Velebudické výsypce motokrosaře, kteří se tam právě prohánějí na svých strojích na písčité dráze, pořádně prověřují. V Mostě tratě vznikly před lety živelně a bez povolení, od té doby tam fungují „pololegálně“. Nově by měl být areál organizovaný, město a motokrosové organizace unikátní tratě zlegalizují.

„Tratě budou dál přístupné pro všechny. Pro špičkové jezdce, chceme je využívat i pro reprezentaci, ale i pro amatérské a nikde neorganizované jezdce. Jen tomu chceme dát nějaký řád a pravidla,“ řekl manažer české motokrosové reprezentace Jiří Jankovský.

Motokrosové dráhy jsou na Velebudické výsypce využívané neoficiálně, ale s vědomím úřadů. Od roku 2013 se magistrát a správce pozemků, jímž jsou technické služby města, snažili tratě zlegalizovat, sportoviště je zaneseno i v územním plánu. Nyní se to povede, správu nad areálem převezmou motokrosové organizace.

„Tratě vznikly kdysi pololegálně. Teď jsme se dohodli s motokrosaři na regulaci a organizaci areálu. Vítáme to. Jednak se podaří tratě zlegalizovat, dojde ke zlepšení zázemí, bude to ale také další atraktivní místo v Mostě,“ potvrdil mostecký primátor Jan Paparega.

Areál bude oplocený, vylepšená má být příjezdová cesta, vybudováno má být například sociální zařízení. Finance na úpravu lokality nepůjdou z městské pokladny, podílet se na nich budou motokrosaři, kteří si pozemky pronajmou. Nájemní smlouva má být na 10 let se symbolickým nájemným 12 tisíc korun za rok. Motokrosaři se zavázali, že místo budou spravovat a zajistí dodržování pravidel.

V současnosti se totiž milovníci motokrosu a jízdy v terénu sjíždějí do lokality živelně. Vedle jezdců, kteří si jen užívají unikátního areálu a jsou zcela bez potíží, se ale čas od času objeví i problémoví. Jezdce nyní nikdo neorganizuje, někteří jezdí i v nočních hodinách. Někdy se tam sjede velké množství motorek.

„Jde o to dát areálu nějaký řád. Dnes se v lokalitě pohybují bez jakýchkoli pravidel nejen lidé na motorkách, ale i v offroadech. Po úpravách chceme zavést provozní dobu a jasný provozní řád, po oplocení budou uživatelé tato pravidla dodržovat. Bude se jezdit jen v daných tréninkových hodinách, jindy by měl být klid,“ přiblížil Jankovský. Přivítají to také myslivci, kterým někteří neposlušní jezdci plaší zvěř.

Areál má být celoročně otevřený pro vrcholové jezdce, ale i pro amatéry a nikde neorganizované. Díky umístění areálu mimo zastavěnou oblast nehrozí prý stížnosti na hluk, proběhly kvůli tomu také zkoušky.

Tratě jsou unikátní hlavně tím, že jsou celé písčité. „Jsou to velmi náročné tratě, na techniku i fyzičku, a ojedinělé. U nás v republice je to jediná taková trať. Ani jinde v okolních státech moc nejsou a pokud ano, je to od nás daleko,“ vysvětlil manažer české motokrosové reprezentace. Areál má lákat i mezinárodní špičku. Příští jaro se v Mostě má konat kontrolní závod naší reprezentace.

„Našim motokrosařům takové tratě hodně chybí. Podobný podklad nejsme schopni u nás jinde natrénovat. Proto věřím, že areál bude hojně využívaný. Mohl by v budoucnu lákat také zahraniční závodníky, například tovární týmy, které by tam mohly jezdit trénovat. Nyní musí za takovými tratěmi daleko dojíždět,” věří Jankovský, že oficiální motokrosový areál se bude v příštích letech rozvíjet, stane se dalším lákadlem města a že přinese Mostu další benefity.