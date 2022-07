Jejich kandidátní listiny obdržel v termínu do 19. července mostecký magistrát, který teď listiny přezkoumává a bude vyzývat volební strany k odstranění případných závad. Rozhodnutí o registraci padne do 6. srpna. Kandidátky podaly ANO, ČSSD, Demokratická strana zelených, KSČM, ODS, OMMO, Piráti a Zelení pro Most, ProMost, Sdružení Mostečané Mostu a SPD. Volby do zastupitelstev obcí se konají v celé ČR v pátek a sobotu 23. a 24. září.

