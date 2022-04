Jedno velké čokoládové vejce v obalu s azbukou určené původně pro ruský trh nabízel za 75 korun. Oblíbené cukrovinky se schovaným překvapením pro děti prý sehnal výhodně v Německu, kde podle něj ležely ladem. „U mě je kupují hlavně senioři, kteří na sobě šetří, ale dopřávají vnoučatům,“ dodal.

Podle Kohouta vejce s ruskými nápisy odmítali Ukrajinci, kteří k jeho stánku také přicházeli a dávali přednost výhradně kinder vejcím s označením v němčině. I ty totiž obchodník z Německa dovezl. „Ukrajinci vejce s azbukou nekupovali. Je zajímavé, co jeden takový nápis dokáže způsobit,“ řekl Kohout.

Svěřil se také, že měl strach, že tolik kusů neprodá a prodělá, ale nakonec vydělal. „Super!“ netajil svou radost. Nezkazila mu ji ani informace, že v některých evropských zemích se kvůli podezření ze salmonelózy preventivně omezil prodej kinder vajec vyráběných v Belgii. Podle trhovce se to jeho tzv. ruských vajec netýká.

Jeho kolegové na jarmarku tak dobře nepochodili. „Je to slabší, dřív byl i bohatší program, teď jsou kulturní akce jen odpoledne,“ řekla prodejkyně pomlázek a kraslic, která přijela až z Hodonína a kdysi v Mostě zažila rušné velikonoční jarmarky se Dnem mosteckých rekordů a kuriozit, při kterém lidé soutěžili v různých disciplínách.

„Nemám pocit, že by tu byl dneska nějaký extra velký nával,“ potvrdila bylinkářka, která v pátek začala prodávat v 10 hodin, kdy dorazilo jen pár lidí. Náměstí podle ní ožilo až kolem 15. hodiny s pohádkou na pódiu, u kterého se sešly rodiny s dětmi. „S vánočním trhem se to nedá úplně srovnávat, protože na Velikonoce si tu lidé asi moc nepotrpí. Přijdou si spíš jen za občerstvením nebo za pohádkou,“ dodala bylinkářka, která ve stánku nabízela bylinné čaje, přírodní produkty a ručně dělané věci.

Na velikonoční období doporučovala čaje na očistění těla, hlavně na játra a ledviny. „Lidé by měli myslet na trávení, což je teď na jaře aktuální. Je vhodné odlehčit jídelníček a uvědomit si, že tělo se po zimě probouzí,“ uvedla bylinkářka.

Náměstí se na začátku hlavních velikonočních svátků probudilo do jara se zataženou oblohou a chladnějším počasím. „Kdo mohl, tak z Mostu odjel. Je prodloužený víkend a dneska taky zapadlo sluníčko, takže lidí přišlo na jarmark méně, než když bylo teplo,“ vysvětlila menší rušno žena u ohrádky s ovcemi.

Někteří Mostečané dorazili v pátek na jarmark poprvé. „Je to jiné. Není tady toho tolik, jako to bejvávalo. Dřív to tu bylo veselejší, příjemnější a když jsem člověk vstoupil, tak jen otevřel pusu a jééé! Co si budem povídat, před tím covidem bylo všechno jinak,“ řekl 33letý Martin. Podle něj všechny akce stále ještě ovlivňují obavy z epidemie koronaviru. „Dost lidí se pořád nechce stýkat a chrání se. Kamarád z Moravy mi říkal, že i tam jsou Velikonoce smutnější, ale prý záleží město od města,“ sdělil Martin.