Zařízením loni prošlo celkem 100 koček a 292 psů, z nichž zhruba třetinu si vyzvedli původní majitelé. Měsíčně útulek opustí 20 až 30 psů. Ty, kteří čekají na nové majitele, chodí pravidelně venčit 15 dobrovolníků, další příznivci pomáhají s krmivem. „Lidé už nechodí jen během vánočního období a také se naučili kupovat kvalitní granule,“ řekl vedoucí útulku Antonín Šlégr.

Útulek je pro veřejnost otevřený každý pracovní den od 10 do 17 hodin a v sobotu od 10 do 13 hodin, ale funguje 24 hodin denně. K umístění odchycených zvířat ho využívá Městská policie Most.

Každé příchozí zvíře má minimálně sedmidenní karanténu a prochází veterinární prohlídkou. Psi jsou od ledna čipováni.