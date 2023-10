Malé shromáždění uctilo na 1. náměstí v Mostě památku dvou mladíků zavražděných v říjnu minulého roku před bratislavským klubem Tepláreň, který navštěvují gayové, lesby a další lidé z komunity LGBTQ+. Piety v centru Mostu se účastnila desítka osob, zejména mladí lidé. U fotografií obětí a transparentu s nápisy „Láska zvítězí“ a „Nezapomeneme“ zapálili svíčky, vyslechli dva proslovy a drželi minutu ticha. V okolí hlídkovala policie, jenž zajistila bezpečí.

Most pieta LGBTQ+ centrum Skupina lidí si pietou v centru Mostu připomněla loňský teror před bratislavským klubem Tepláreň. Od tragédie právě uplynul jeden rok. | Video: Martin Vokurka

Akce, kterou pořádal místní spolek Most Pride, proběhla v klidu. „Náš cíl byl naplněn. Památku obětí útoku jsem uctili adekvátně. Byli jsme rádi za každého, kdo přišel,“ řekl Deníku člen spolku Most Pride Tomáš Balín.

Shromáždění označilo vraždu v Bratislavě za ideologicky motivovaný teroristický útok namířený proti základním pilířům demokracie, což stále zneklidňuje i komunitu na Mostecku. „Tento hrozný čin totiž potvrdil již dlouhodobě známý fakt, že pocit bezpečí LGBTQ+ lidí i ostatních menšin je třeba střežit a nepodceňovat rizika ani v České republice, byť se tento útok stal v sousední zemi,“ sdělil Balín.

Během piety zazněl také apel na české zákonodárce, aby zajistili bezpečí pro LGBTQ+, aby uzákonili manželství pro všechny páry a zrušili povinnost kastrací transgender osob nutných k úřední změně pohlaví. Shromáždění zároveň odsoudilo snahu některých politiků prosadit ústavní zákaz rovných sňatků, který by definoval manželství jen jako svazek muže a ženy, což by znemožnilo gay a lesbickým párům uzavírat manželství.

„Nevraživost i násilí vůči LGBTQ+ lidem v České republice stále existuje a situace je možná vážnější, než jsme si mysleli. Jsou sice země, kde je to mnohem horší, ale jsou i země, kde je to lepší,“ uvedla právnička Adéla Horáková z iniciativy Jsme fér, která vede debatu o manželství pro stejnopohlavní páry. Horáková na shromáždění v Mostě upozornila, že zná v ČR spoustu lidí, kteří se po útoku v Bratislavě začali bát o své bezpečí ve veřejném prostoru. „Mysleli jsme si, že se tyhle šílené věci stávají jen v USA,“ uvedla. Podle ni komunita LGBTQ+ nesmí přehlížet extrémistické postoje části mocenských struktur. „Čím dál to necháme zajít, tím víc se projevy nenávisti od politiků, církví a dalších budou stupňovat,“ varovala odbornice.

Podle nedávné studie Národního ústavu duševního zdraví stoupl počet lidí, kteří považují výroky politiků vůči LGBTQ+ komunitě za urážlivé a hanlivé. Nevládní organizace žádaly české zákonodárce o zlepšení trestněprávní ochrany před předsudečným násilím, ale situace se zatím zhoršuje. Podle organizace In IUSTITIA počet předsudečních útoků na LGBTQ+ lidi narůstá a stávají se větší hrozbou než hejty na internetu. Letos In IUSTITIA v ČR eviduje už 60 incidentů, zatímco v letech 2014 až 2020 jich bylo 4 až 15 ročně. „Nicméně přes 90 procent předsudečně motivovaných útoků zůstává nenahlášených,“ upozornila organizace na síti X.

Policie na Mostecku v posledních letech nezaznamenala cílené násilné útoky na LGBTQ+ komunitu. Deníku to řekl plukovník Jindřich Bergmann, zástupce ředitele mostecké Policie ČR. Ta od roku 2022 hlídá veřejný prostor při duhových pochodech za práva leseb, gayů, bisexuálů a trans lidí v Mostě. „Jsou rádi, že tu jsme, protože se cítí bezpečně, což je pro ně obzvlášť důležité,“ řekl Bergmann. Spolek Most Pride, který místní akce za práva menšin pořádá, policejní opatření ocenil i při pietě na náměstí.