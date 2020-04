Tentokrát jsme se ptali primátora města Mostu Jana Paparegy.

Co je v současnosti největším problémem ve vašem městě?

V této době se naši městští strážníci snaží dohlédnout na to, aby občané našeho města dodržovali obecná pravidla stanovená Vládou ČR. Samozřejmě vnímáme, že město je během dne vylidněné a doprava mírná. Problémem je zcela jistě stagnace podnikatelů, což může mít neblahý vliv na nezaměstnanost v Mostě. Dopady však nyní těžko předjímat. Věřím, že nebudou tak fatální.



Koho byste u vás rád pochválil či ocenil?

Chtěl bych pochválit všechny ty, kteří aktivně vytváří podmínky pro to, abychom stávající období přežili ve zdraví. Mám na mysli složky IZS, lékaře, dobrovolníky, kteří pomáhají šitím roušek, dary pro město a jeho organizace, naše úředníky, kteří zajišťují chod úřadu. Je jich zcela jistě nespočet a všem jim patří můj obrovský dík a uznání.



Co pro vás dělá kraj, případně naše vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

S vedením Ústeckého kraje komunikujeme. Nemají to taky jednoduché. Jako vyšší samosprávný celek mají povinnosti vůči organizacím a samosprávám. Kraj je prostředníkem pro distribuci ochranných pomůcek, za což byl kritizován, ale nemůže rozdávat to, co nemá. Nyní se situace zklidnila a zbývá donastavit určité drobnosti. V případě potřeby jsme schopni hledat a najít řešení. V komunikaci jsme jak s pověřenou osobou krizového štábu ÚK, tak i s náměstkem hejtmana Martinem Klikou. Jemu patří dík při potřebě zajistit OOP pro naše řidiče sanitních vozů. Chtěl bych také vyzvat všechny Mostečany, buďme zodpovědní a vydržme. Spolu to zvládneme.