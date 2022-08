„Dřív to byla džungle,“ zavzpomíná za volantem údržbář, který pracuje u Technických služeb města Most patnáct let. S kolegy a kolegyněmi pracují všude možně, ale jedna skupinka se teď parku intenzivně věnuje. Bioodpadem z rozdrcených přebujelých křovisek hnojí půdu pod vzrostlými stromy a brání růstu plevele. To otevírá nové možnosti. Řidič nedávno viděl na jednom palouku několik žen cvičit na podložkách jógu. „Byl jsem překvapen,“ svěří se.

V minulosti spíše kritizovaný park se pomalu kultivuje, ale kvůli svému umístění na okraji města stále přitahuje i vandaly. „Přijedou autem a vyhazují, co se jim nehodí, třeba pračku nebo dveře. Nechápu, že to vozí sem, když můžou zajet na sběrný dvůr, kde jim odpad vezmou zadarmo. Jednou jsem už volal policisty,“ zlobí se 70letý Jaroslav, který v parku pravidelně trénuje chůzi s trekovými holemi, aby měl před obědem pohyb. Podle něj má Hrabák docela velký potenciál jako relaxační zóna a neměl by se nechat znovu zarůst.

„Je to tu lepší než dřív. Je vidět, že nějaká snaha je. Loni tu hustý porost strojově prořezávali, ale už zase zarůstá, a tak ho ořezávají dál,“ říká senior, který za socialismu zažil na Hrabáku cirkusy. Tehdy chodily do parku s méně bujnou vegetací davy. Dnes, ve všední dny, potká senior na cestách jen pár lidí. „V sobotu a neděli jich bývá víc, možná desítky,“ dodává.

Osvětlení tu město nechystá

Žena, která nedaleko ohnišť se zbytky kabelů venčí psa, nesouhlasí s názorem, že odlehlý Hrabák navzdory údržbě zeleně nevypadá stále bezpečně. „Já se tu nebojím, chodím sem ráda. Dost lidí z okolí tady sportuje a venčí psy. Laviček je tu málo, ale když tu byly, stahovaly se k nim různé partičky,“ upozorní návštěvnice.

V parku nejsou lampy a město zatím neplánuje ani hřiště či občerstvení, jak to dělá v centrálních parcích Střed či Šibeník. Hrabák má být hlavně o pobytu v zeleni. „V územním plánu máme toto území jako přírodní lesopark,“ vysvětluje mluvčí radnice Klára Vydrová. Pravidelné prořezávky mají vytvářet příjemnější a bezpečnější prostor pro volnočasové aktivity. Cílem je Hrabák přiblížit alespoň vzhledově Šibeníku, kde se také omezily houštiny.

Územní plán přesto s jedním oživením počítá - k okraji Hrabáku se může rozšířit sousední zahrádkářská osada. „Chceme umožnit dalším lidem z bytů, aby si mohli na okraji města pěstovat ovoce a zeleninu,“ sdělil před časem náměstek primátora Marek Hrvol. Jedná se o záměr na příští roky. Zahradní chatky se zastavěnou plochou do 50 metrů čtverečních budou podle úřední regulace sloužit jen k rekreaci, ne k trvalému bydlení.

Z historie

Hrabák vznikl před šedesáti lety rekultivací vnitřní výsypky uhelného lomu Hrabák 5. „Málokdo si již pamatuje, že na ploše dnešní zahrádkářské osady byla původně lesní školka, kde se pěstovaly sazenice pro zalesňování okolních výsypek,“ uvádí lesní inženýr Stanislav Štýs v publikaci Proměny Mostecka.

Město před deseti lety shánělo investora pro zástavbu centrální části parku. Nabízelo k prodeji tři hektary pro výstavbu rodinných domů. Za metr čtvereční chtělo nejméně 500 korun bez DPH. Ze záměru ale pro nezájem sešlo a Hrabák zůstal parkem.

Podle Štýse poptávka po parcích a lesoparcích se bude dlouhodobě zvyšovat, například kvůli růstu volného času a potřeby „trávit ho ve zdravém, krásném a dostupném prostředí“.

I proto radnice za 84 milionů korun rekonstruuje s pomocí Nadace Proměny Karla Komárka park Střed, kde bude například kavárna, sportoviště či pódium pro kulturní akce. Otevření nové odpočinkové zóny pro veřejnost se plánuje na září 2023. Předtím se investovaly desítky milionů korun do zvelebení parku Šibeník, kde je i lanové bludiště, rozhledna a nyní se staví občerstvení s terasou a toaletami.