Není divu, protože Benedikt vznikl zatopením uhelného lomu, jehož terasovité svahy potřebovaly řadu let, než se zazelenaly. Dnes Benedikt vypadá úplně jinak. Jezero obklopené stromy, které za vedra poskytují blahodárný stín, je menší a jeho modernizované okolí lépe vybavené. Hodně lidí tuto lokalitu upřednostňuje před většími a mladšími mosteckými jezery.

„Je tu příjemné prostředí a dobrý vstup do vody,“ řekla na dece u písčité pláže 30letá Kateřina z Litvínova. Když si má vybrat, tak se svým malým dítětem jezdí právě na Benedikt. „Jezero Most je moc veliké, je u něj nedostatek stínu a pro děti má špatný vstup do vody. Chodit tam po velkých kamenech bolí. Oproti Benediktu je rozdíl velký,“ dodala Litvínovanka, která za hezkého počasí tráví na Benediktu víkendy. „Jsme tu pokaždé zhruba od 12 hodin až do večera,“ svěřila se.

Od napouštění bývalého uhelného lomu Benedikt uplynulo půl století. Jáma se začala plnit vodou dopravovanou potrubím z řeky Ohře počátkem července 1973. Tehdy to byla velká událost. Termální městské koupaliště v ulici Topolová ještě nestálo a do prvního mosteckého jezera vkládaly úřady velké naděje. Na slavnostní zahájení napouštění dorazily různé delegace, od horníků po komunistické pohlaváry. V době svého vzniku měla dvacetihektarová nádrž svůj ostrov a v plánu byla i skokanská věž, která ale nakonec nevznikla.

„Když jsem byl na průmyslovce, tak jsme v létě skákali do vody z betonového břehu,“ zavzpomínal na studentská léta 64letý Miloš z Mostu, který zůstal Benediktu věrný dodnes. „Voda je tu stejná, ale přibylo vybavení. Tolik hřišť pro děti tu předtím nebylo. A je to tady také zarostlejší,“ řekl, když seděl v plavkách ve stínu, opřen zády o kmen mladého dubu.

Stromy tu rostou i na bývalém dně, kde je nyní udržovaný trávník se slunečníky a zázemím pro děti a dospělé, včetně několika sportovišť. „Voda dřív sahala výš. A tamhle nahoře byl kemp,“ dodal pamětník a ukázal na návrší, kde už dávno nestojí stany, ale rodinné domy. I Miloš oceňuje na Benediktu klid. „U jezera Most jsou teď mraky lidí. Přiznám se, že jsem se tam mockrát nekoupal. Jezdím tam ale na kole,“ poznamenal.

V 90. letech, kdy se jezero Most ještě projektovalo, prošel Benedikt velkou proměnou. Kvůli netěsnostem a výparům hladina výrazně klesala, takže město nechalo vybudovat z původní velké vodní plochy dvě menší nádrže a zbylé vysušené dno využilo pro výstavbu hřišť a cest.

Ceny jídla a pití na Benediktu párek v rohlíku 35 Kč

pivo 0,5 l 40 Kč

točená limonáda 0,5 l 30 Kč

ledová tříšť 40 Kč

polévka 45 Kč

moravský vrabec, dušené zelí, bramborové knedlíky 159 Kč

ovocné knedlíky sypané tvarohem, cukrem a šlehačkou 139 Kč

smažený sýrový špíz, hranolky, domácí tatarka 159 Kč

Mezitím vznikl v areálu hotel s restaurací, tenisovým kurtem a bungalovy. Poblíž je rekonstruovaný amfiteátr, u kterého lze využít veřejné griloviště. „Grilujeme tu pravidelně. Jezera Most a Matylda jsou pro nás daleko.

Tady je dostupné občerstvení, které je levné,“ sdělila 59letá Eva z Mostu, která připravovala maso s 68letou Alicí.

„Benedikt je naše oblíbená lokalita. Je tady klídek a máme tu soukromí,“ uvedla Alice, která také vzpomíná na dobu, kdy byl Benedikt jiný, větší a s ostrovem. „Každá doba má něco svého. My si to tu užíváme i teď,“ dodala.

Město chce areál dál vylepšovat. Dětem postaví u pláže velké hradiště a terénní kuličkovou dráhu.

„Výstavbu hřiště zahájíme až v září, po koupací sezóně. Připravujeme i úpravu břehové linie,“ sdělila mluvčí radnice Klára Vydrová. Opravovat se bude také část oplocení u okružní cesty.