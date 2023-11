Název sbírky, která je jeho debutem, odkazuje na ztrátu dětských ideálů během dospívání. Autor ve své první knize otevírá i citlivá osobní či rodinná témata. „Na jednu stranu je to zvláštní pocit skrze sbírku dávat všanc své soukromí a svůj vnitřní život, ale na druhou stranu o tom poezie do velké míry je,“ řekl Deníku básník, který od svých osmi let napsal stovky básní. Prasklé bubliny obsahují čtyři desítky těch nejlepších, které prošly výběrem. Mostecký křest, takzvaná obřízka knihy, bude koncem listopadu.

Samotná sbírka vznikala přibližně půl roku, kdy ji precizovala debata mezi autorem a nakladatelem Janem Těsnohlídkem. Na grafické podobě obálky s obrázky dětí v praskajících bublinách se podílela studentka pražské AVU Magdaléna Rajchlová.

Abraham, který hodně objíždí různá básnická čtení a sám básnická čtení organizuje, se k vydání knihy s nákladem 700 kusů dlouho odhodlával. Byl hodně sebekritický a pochyboval, zda jsou jeho básně dost dobré a vyzrálé pro knižní trh, který je zaplaven nepřeberným množstvím publikací. Hledal také nějakou spojovací linku, která by průřez jeho různorodou tvorbou provázala. Podstatou debutu se nakonec staly prasklé bubliny dětství, které se autor navzdory mnoha nesnází snaží do jisté míry brát s nadsázkou. O tom, že nastal čas pro zveřejnění jeho prvotiny svědčí i fakt, že k vydání nepotřeboval samonáklad ani crowdfunding.

Startuje největší sbírka vánočních dárků pro děti. Připojí se také Mostecko

Podle nakladatele se kniha tematicky opírá o tři pilíře. Zaprvé jsou to básně hravé, vtipné, které vyzní nejlépe při autorově nezaměnitelném přednesu. Dále se jedná o básně, které reflektují básníkovu cestu k poznávání jeho sexuality. A třetím pilířem jsou básně, které se věnují jeho rodině, především mamince trpící schizofrenií. Zvláště toto silné a bolestné téma bylo součástí autorovo úvah, do jaké míry ho má otevřít. „Ačkoliv Abraham zpracovává ve své první sbírce velice závažná témata, jako celek vynikají Prasklé bubliny svou hravostí, nadhledem a humorem,“ uvádí nakladatel v anotaci sbírky.

Autor záměrně nenabídl k vydání jen verše společensko-kritické, které nepronikají tak hluboko do nitra. „Když autor do toho vloží něco osobního i intimního, tak přece jen ty básně najednou nabývají na autenticitě a jsou pak často zajímavější a přitažlivější,“ uvedl básník.

Zda vydá další sbírku, nedokáže říct. Nyní je pro něj podstatný debut, což je splněný cíl a na novou metu ještě nemá myšlenky.

VIDEO: V centru Mostu začaly Vánoce. Davy lidí sledovaly rozsvícení stromu

Pro Prasklé bubliny se naplánovaly tři křty, které jsou prezentované jako „obřízky“, aby představení prvotiny bylo zábavnější. Pro tyto účely má Abraham jeden výtisk, kterému se na každém křtu obřízne jeden roh. Jeden už je obříznutý, stalo se tak 23. října při představení sbírky v brněnském multikulturním centru Dům Skleněná louka. V Mostě bude obřízka v sobotu 25. listopadu od 19 hodin v The Most café. Akce se připravuje jako hudebně poetický večer, kde kromě básníka vystoupí jeho kamarád Martin Rufer, jenž zahraje klávesové improvizace. Do nich bude Abraham recitovat nejen básně ze své sbírky, ale i ty, které nebyly vydané. Dokonce zazní i povídky, které napsal společně s Ruferem. Poslední obřízka bude 11. prosince od 18 hodin ve Velkém mlýnu v pražské Libni, kde se uskuteční velké básnické čtení.

Abraham, absolvent mosteckého gymnázia, už dříve sklidil uznání. Například na XIV. Bienále literární soutěže v oboru poezie a prózy Hořovice Václava Hraběte talentovaného Mostečana zařadili mezi TOP 10 autorů do 24 let a jeho dílo se ocitlo v prestižním sborníku. Kvůli pandemii koronaviru si však Abraham ani jeden úspěch nemohl plně užít, protože tradiční vyhlašovací ceremoniály se konat nemohly.

Abraham, v dětství ovlivněný například Erbenovou Kyticí, má z českých básníků nejraději Petra Borkovce, kterého pozval na pražský křest Prasklých bublin, ale se zájmem čte i tvorbu svých vrstevníků, se kterými se setkává. Ze světových autorů ho inspirovali hlavně prokletí básníci a beatníci.

Funpark v Mostě se v říjnu nezavřel. Novinkou je listopadový provoz

Po mosteckém gymnáziu Abraham rok studoval literární tvorbu na Vysoké škole kreativní komunikace v Praze, odkud odešel na JAMU do Brna, kde dělá činoherní herectví a je ve 4. ročníku. Nyní už okukuje různá divadla pro budoucí angažmá. Zatím hraje ve školním divadle Studio Marta, ve studentských filmech a objevil se v menších rolích v Národním divadle v Brně. Zajímavé je, že předtím se divadlu vůbec nevěnoval a nechodil ani do dramatického kroužku. K herectví prý přišel jako slepý k houslím až na vysoké v Praze.

Abraham se také veřejně angažuje. Je členem osvětového spolku Most Pride, který v Mostě pořádá akce na podporu LGBT+ komunity. Spolek plánuje na rok 2024 už třetí duhový průvod v Mostě s doprovodným programem a chce navázat spolupráci s městem. „Naším cílem je, aby se v Mostě mladí lidé cítili dobře a neměli tendence odcházet pryč proto, že se tu necítí v pohodě,“ řekl Abraham. Podle něj nejde jen o průvod Most Pride, ale o vzdělávání a vytváření prostoru, který bude pro lidi LGBT+ co nejvíc vstřícný. Doufá, že akce Most Pride bude v ulicích vzbuzovat čím dál menší kontroverze a jednou se bude konat i bez ochranky či velkého policejního dohledu, jako by to byla normální akce ve městě. Za důležité Abraham označil i pozvánky na přednášky do škol, kde mnohé děti hledající svou identitu mohou zjistit skrze aktivity mladých lidi z Most Pride, že nejsou na to sami a mají podporu.

Abraham proto edukační funkci spolku řadí na stejnou úroveň jako duhový festival. „Jde o rovnováhu, aby se lidi bavili, ale zároveň se vzdělávali a měli možnost utvářet komunitu,“ dodal básník prosazující otevřenost v rodině i ve společnosti. Jeho působení ve spolku mu pomohlo i na poli poezie. Už nemá takový problém vydat verše, ve kterých dává všanc své soukromí.