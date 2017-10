Mostecko v Praze oslabilo. Počet našich poslanců klesl o polovinu

Mostecko - Okres bude nyní méně vidět a slyšet. Ve Sněmově má jen dva zástupce.

Poslanecká sněmovna. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Až začne nově zvolená Sněmovna rozhodovat o důležitých zákonech, do hlasování se zapojí jen dva poslanci z Mostecka. V minulém období zastupovali okres v dolní komoře parlamentu čtyři poslanci. „Je to zásadní problém,“ řekla Mostečanka Gabriela Nekolová (ČSSD), předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, která prosazuje pro region větší pomoc od státu. Teď bude mít menší podporu.

Mostecko je přitom podle Nekolové specifické svými problémy, které se jinde tolik neprojevují, a které je třeba řešit právě s ohledem na region. S úbytkem místních zástupců v centru politiky se to ale komplikuje. Méně ovlivní třeba legislativní proces v oblasti bydlení a sociálního vyloučení nebo utváření nové krajiny po rekultivaci. Příklad za všechny: dosud není jasná budoucí správa Jezera Most.

Nekolová věří, že handicap Mostecka a nové rozložení politických sil nebudou brzdou pro regionální iniciativu Restart. Tento program, který česká vláda schválila na začátku letošního roku, stanovuje 80 opatření pro nastartování ekonomiky na severu Čech.

Podle Bronislava Schwarze (S.cz) z Lomu, který poslanecký mandát neobhájil, na počtu poslanců tolik nezáleží. „Dva aktivní mohou společně vydat i za šest, když si nehrabou na svém písečku,“ uvedl. Podle něj je štěstí, že se do sněmovny opět dostala Hana Aulická Jírovcová (KSČM). „Je pracovitá. Udělala by toho víc, ale nemohla, protože byla v opozici,“ dodal Schwarz. Výhodu vidí v tom, že druhý poslanec z Mostecka, Jan Schiller, je z vítězného ANO. „Pokud bude chtít, bude to na Mostecku hodně znát,“ sdělil Schwarz.

Horší výchozí pozice

Starosta Meziboří Petr Červenka, který byl poslancem v letech 2006 až 2010, Schwarzův optimismus chápe, ale situaci vidí jinak. „Síla většího kolektivu zmůže víc než jednotlivec či pár, byť se snaží sebevíc,“ namítl. Podle něj je ztráta poloviny poslanců pro Mostecko špatnou zprávou.

S tím souhlasí i Hana Aulická Jírovcová. „Máme teď horší výchozí pozici. Přesto budu dělat vše, co bude v mých silách, abych regionu co nejvíce pomohla,“ řekla Aulická.

Pro Jana Schillera je důležité, že ANO získalo v každém okresu Ústeckého kraje jednoho poslance. V tom vidí šanci pro celý region. „Takto bude každý náš poslanec zastupovat oblast, kterou dobře zná,“ sdělil. Své zvolení vnímá jako výzvu a velkou odpovědnost vůči všem obyvatelům Mostecka.

ANO získalo v okresu Most 39,33 % hlasů, nejvíce v Ústeckém kraji. SPD Tomia Okamury skončila na Mostecku druhá (12,95 %), následovaná KSČM (8,4 %), Piráty (8,25 %), ODS (8,23 %) a ČSSD (6,58 %). Hnutí ANO má v Litvínově starostku, v Mostě je v opozici.