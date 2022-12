V prvním čtvrtletí nového roku by měly začít opět jezdit mezi Mostem a Litvínovem tramvaje. Trať se otevře po rekonstrukci úseku Litvínov – Záluží, který je mimo provoz od jara 2021. Lidi dosud cestují náhradní autobusovou dopravou. Modernizaci elektrické dráhy za stovky milionů korun zdržel zejména špatný stav mostů, které se musely vyměnit. Tramvaje se vrátí na trať až po zkušebních jízdách, které odsouhlasí drážní úřad. Pokud nenastanou komplikace, bude provoz na trati spuštěn během února. Cestování má být bezpečnější a komfortnější. Rekonstrukce zahrnovala například výměnu kolejí, vylepšení zastávek a zavedení elektronického informačního systému. V příštích letech je v plánu rekonstrukce úseku Záluží – Most.

Novinku v dopravě v roce 2023 chystá také Ředitelství silnic a dálnic, které na silnici I/13 zvýší v úseku od Liběšic až k Obi v Mostě povolenou rychlost na 110 kilometrů za hodinu. Letos tomu předcházela například výstavba oplocení po obou stranách vozovky.

Stavby

Největší zahájenou obecní stavbou v okresu Most má být rekonstrukce kulturního domu Repre v Mostě. Město už vyhlásilo veřejnou zakázku na zhotovitele. Cenové nabídky od firem budou známy do 7. února. Náklady se odhadují na miliardu korun, z toho 750 milionů by mohly pokrýt dotace. Rekonstrukce má skončit v roce 2026. V objektu bude nové kino, společenský sál, planetárium, restaurace a městská knihovna, která se do Repre přestěhuje z budovy v ulici Moskevská.

V roce 2023 se v Mostě otevřou pro veřejnost i zcela nové stavby. Bude to kavárna, pódium, kaskáda s vodotryskem a multifunkční sportoviště v parku Střed, který se nyní obnovuje. A do léta se má zprovoznit objekt s občerstvením, terasou a toaletami uprostřed parku Šibeník, kde se tak rozšíří zázemí 3D bludiště a rozhledny. V té době by už měla fungovat rekonstruovaná restaurace na hradě Hněvín, který prochází opravami za desítky milionů korun.

Komunální hospodářství

Nejrozsáhlejší změnu ve veřejných službách odstartuje město Litvínov. Od 1. ledna přeberou svoz odpadu od soukromé firmy městské technické služby, které nakoupily tři popelářské vozy, zajistily zaměstnance a naplánovaly výměnu nádob. „Pro provoz jsme připraveni, přesto žádáme obyvatele Litvínova v prvních týdnech o shovívavost, protože se jedná o náročný logistický úkol,“ informoval jednatel společnosti Technické služby Litvínov Petr Řeháček.

Zázemí pro odpadové hospodářství je v areálu bývalého kovošrotu v Hamru, který projde postupnou modernizací a bude se dovybavovat. V první polovině roku 2023 se v areálu vybuduje sběrný dvůr, který se v provizoriu otevře pro veřejnost už 2. ledna. Nové pouliční popelnice budou mít čip s informacemi, kde se nádoba nachází, kdy se vyprázdnila a kolik obsahovala smetí. Podle získaných dat se pak může svoz upravit. Běžné nevytříděné odpadky budou technické služby vozit na skládku Celio u Litvínova, vytříděné složky skončí u recyklačních firem. Část smetí z Litvínova chce v budoucnu odebírat chemička v Záluží pro ekologickou výrobu paliv a plastů. Litvínovské zastupitelstvo letos kvůli tomu schválilo memorandum o spolupráci se skupinou Orlen Unipetrol.

Sídliště Pod Lajsníkem v Mostě se má zlepšit. Studie řeší zeleň, auta i déšť

Politika

Města a obce v okresu Most začátkem ledna zintenzivní přípravu na volbu prezidenta. Hlasovat se bude v pátek 13. ledna od 14 do 22 hodin a v sobotu 14. ledna od 8 do 14 hodin. Případné druhé kolo se uskuteční 27. a 28. ledna. Volební místnosti budou opět na známých místech, hlavně ve školách. Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději tři dny před prvním kolem, tedy do 10. ledna. Možnost volit dostanou i lidé, kteří v době voleb budou mít nařízenou izolaci kvůli covidu nebo budou v karanténě. Pro tyto voliče bude v okresu Most jedno volební stanoviště (drive-in), a to na parkovišti u zimního stadionu v Mostě, kde lze volit ve středu 11. ledna od 8 do 17 hodin a v případě 2. kola voleb ve středu 25. ledna od 8 do 17 hodin.

Novinkou v místní samosprávě bude výměna na postu primátora Mostu. Jana Paparegu (ProMOST) v čele radnice vystřídá 1. ledna jeho náměstek Marek Hrvol (ProMOST). Paparega svou rezignaci zdůvodnil tím, že se chce soustředit na funkci senátora, kterým byl zvolen letos na podzim. Personální změnu schválilo zastupitelstvo 15. prosince.

Zdravotnictví

Zaměstnanci mostecké nemocnice dostanou přidáno. Vyplývá to z kolektivní smlouvy pro rok 2023. Základní mzdy vzrostou od července o sedm procent a navýší se i příspěvek na rekreaci z 2 500 na 3 500 korun ročně. „Zaměstnanci nově budou mít také možnost žádat o příspěvek na penzijní připojištění již po jednom roce trvání pracovního poměru v Krajské zdravotní, doposud to bylo možné až po pěti letech,“ upozornil místopředseda představenstva Leoš Vysoudil. Už v prosinci letošního roku dostal personál jednorázový finanční bonus 18 400 korun, který byl kompenzací za aktuální inflaci a zdražování v době energetické krize.

Energetika

Cena tepla z komořanské teplárny, která zásobuje 35 tisíc domácností v Mostě a Litvínově, vzroste od ledna jen o 4,8 procenta, přestože veškeré náklady významně stouply. Cena tepla z centrální soustavy horkovodů bude v okrese výrazně nižší než v řadě jiných regionů, protože vlastník teplárny EPH bude dopady zdražování dotovat z vyšších výnosů z prodeje elektřiny, kterou zjednodušeně vyrábí jako vedlejší produkt při produkci tepla. „Zjednodušeně tak lze říci, že obyvatelé, kteří jsou napojeni na systém centrálního zásobování teplem z našich zdrojů, budou ochráněni před dopady energetické krize díky vládnímu zastropování cen energií a našemu přístupu k cenotvorbě tepla,“ sdělil Daniel Častvaj z EPH. Pro průměrný byt se spotřebou 25 GJ to představuje měsíčně navýšení nákladů na vytápění a dodávku teplé vody o 42,50 koruny, tedy o 510 korun bez DPH za rok.

Knihovna přesídlí do Repre. Co bude se starou budovou, ale v Mostu stále neví

Kultura

Šest premiér uvede v roce 2023 Městské divadlo v Mostě. Budou to hry Brouk v hlavě - Pane, vy jste vdova! - Hrabě Monte Christo – Malý princ – Mesiáš – Můj romantický příběh. Partnerské Divadlo rozmanitostí, které se věnuje především dětem, chystá čtyři nová představení (Ropáci, Staré pověsti české, Gulliverovy cesty a Oranžová noc). Veřejnost může u obou scén nadále využívat řadu slev na vstupném.

Sport

V předprodeji už jsou vstupenky na nejvýznamnější sportovní událost, Mistrovství světa superbiků WorldSBK Czech Round. Šampionát bude na mosteckém autodromu 28. až 30. července. Očekává se nejméně 40 tisíc návštěvníků. Novinkou je například levnější vstupné. Základní jednodenní vstupenku lze koupit za 750 korun, což je o víc než polovinu méně než v minulých letech. Důvodem je rozdělení vstupenek na divácký svah a paddock, které byly dřív v jednom balíčku. V prodeji jsou i VIP vstupenky za 5 990 korun.