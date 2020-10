Akční thriller s Liamem Neesonem byl posledním filmem v mosteckém kině Kosmos. V pondělí 12. října se zavřelo na dva týdny jako ostatní česká kina, kterých se týkají protikoronavirová opatření. Zákaz promítání přišel v době, kdy návštěvnost mohla růst. Od 15. října se měl v Mostě promítat dokument o Karlu Gottovi, na který se v předprodeji prodalo zhruba tři sta vstupenek.

Teď se čeká, až distributor určí náhradní termín tuzemské premiéry. Kdo pak nebude chtít přijít, bude moci vstupenku vrátit. Promítání filmů na internetu jako na jaře Kosmos neplánuje. „Je to technologicky poměrně náročná věc a na čtrnáct dní se to nevyplatí,“ sdělil vedoucí kina Petr Král.

Kino Kosmos patří k městským zařízením, na jejichž provoz přispívá radnice. Hůř jsou na tom volná sdružení umělců, například soubor Docela velkého divadla (DVD) v Litvínově, který už podruhé musel dočasně zamknout sál. Přitom po jarním útlumu divadel se diváci začali do DVD pomalu vracet. Když ale nedávno vláda přišla s novým omezováním veřejného dění, poptávka po vstupenkách na podzimní představení klesla, protože strach ze společného pobytu ve vnitřním prostoru se opět vrátil.

„Teď s velkými obavami čekáme, co bude dál,“ popsala ředitelka DVD, herečka a dramaturgyně Jana Galinová. Kvůli zrušeným smlouvám na výjezdní představení přijde divadlo podle hrubého odhadu od března do konce listopadu o 930 tisíc korun. Některé plánované výjezdy sice ještě platí, ale Galinová nevylučuje, že brzy také padnou. Za velké štěstí by považovala, kdyby divadlo odehrálo alespoň prosincový program. Soubor už před půl rokem musel žít z rezerv a nový zákaz umělecké práce těžce nese. „Je to kruté,“ dodala ředitelka.

Také mostecký hudebník a kapelník velkého orchestru Petr Macek omezil činnost. Musel odvolat pondělní koncert v mosteckém divadle věnovaný Beethovenovi a přeložil ho na 30. listopadu. Pokud to epidemiologická situace dovolí, budou další koncerty 9. listopadu a 14. prosince, kdy má být vánoční Rybova mše.

„Hodně mě to mrzí,“ komentoval kapelník narušení koncertní šňůry. Když se zákazy protáhnou, chce program překládat do dalšího období, dokud se vše neodehraje. „Naši příznivci se na hudební večery těší a já je nemohu zklamat,“ uvedl. Aby vydýchal stres, šel se v pondělí projít na Benedikt, který byl otevřený. „Je to můj nejmilejší rybníček, kde relaxuji,“ řekl. „Doma se s ním nedá vydržet,“ podotkla na procházka kapelníkova manželka.

Do 25. října se nemůže ani do Oblastního muzea a galerie v Mostě. „V rámci krizových opatření se ruší program vnitřních i venkovních akcí,“ upozornila mluvčí Jitka Klímová.

Jedinými kulturními institucemi, do kterých veřejnost v pondělí mohla, byly městské knihovny. Mostecká zrušila na 14 dnů kurzy a hromadné akce a litvínovská navíc vypnula wi-fi. Knihy se ale dál půjčují.

Od pondělí 12. října jsou v Mostě zavřené Středisko volného času, Klub seniorů, zimní stadion, sportovní hala, areál netradičních sportů a další městská zařízení. Otevřené zůstaly rekreační venkovní areály, včetně Matyldy a jezera Most. Radnice ale upozornila, že je kvůli možnému šíření koronaviru zakázané shlukování.

„Žádáme všechny občany, aby respektovali a dodržovali vydaná vládní nařízení,“ informoval primátor Jan Paparega. Zákaz návštěv platí od 9. října v domovech pro seniory. Zrušená je i výuka plavání pro školáky.

V neděli 11. října hygienici evidovali v okrese Most 251 aktuálně nakažených obyvatel, nejméně ze všech okresů Ústeckého kraje. Od března jich na Mostecku bylo celkem 457, z toho 201 se vyléčilo a 5 zemřelo.