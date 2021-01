Jeden z největších rozvojových projektů svého druhu v regionu chystá město Horní Jiřetín. Hodlá vybudovat cyklostezku na vykoupeném bývalém železničním úseku Litvínov – Horní Jiřetín – Černice. Nový cyklistický koridor podpoří ekologickou dopravu v této části Krušnohoří a zvýší dostupnost zámku Jezeří.

„Projektové práce jsou dokončeny,“ sdělil starosta Horního Jiřetína Vladimír Buřt. Město si už převzalo dokumentaci nutnou pro získání povolení k realizaci projektu a podalo žádost o zahájení územního a stavebního řízení.

Trasa pro kola povede po historickém drážním tělese zrušené trati Litvínov – Jirkov, která zanikla kvůli těžbě uhlí ve velkolomu ČSA. Proměna na cyklostezku by podle současných odhadů mohla začít na přelomu let 2021 a 2022. Stavební povolení se očekává v létě a bude mu předcházet biologický průzkum v oblasti budoucí liniové stavby. Jejího zhotovitele chce radnice vybrat ještě letos ve veřejné soutěži, která rozhodne o konečné ceně. Ta se bude pohybovat v řádu desítek milionů korun. Horní Jiřetín se pokusí získat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury nebo z jiného zdroje. „Možností je více,“ uvedl starosta.

Cyklostezka povede kolem bývalé nádražní budovy, kterou město upravuje na malý hotel pro dvacítku hostů. Práce začaly loni na podzim a potrvají do června. V druhé polovině letní sezóny by už měl hotel fungovat. Zda ho bude provozovat přímo Horní Jiřetín, nebo soukromý nájemce, se ještě nerozhodlo. Vyloučen není ani vznik nové městské organizace, která by kromě hotelu dostala na starost i jiné aktivity.

V Mostě začali cyklisté od loňského září využívat okružní asfaltovou cestu kolem jezera Most, po které nesmí jezdit auta. „Jezero Most je velmi vhodné pro rodinou cyklistiku. Je to bezpečné místo, kde můžete ujet deset kilometrů a nemusíte se bát, že vám někdo srazí dítě,“ uvedl Radek Filip z iniciativy Cyklo Point Most Hobby Team.

Očekává, že zájem cyklistů o jezero poroste, protože v plánu je budování dalšího zázemí včetně občerstvení, kempu a veřejného osvětlení. „Areál bude určitě velkým lákadlem nejen pro Mostečany, ale i pro obyvatele okolních obcí a pro cyklisty, kteří budou chtít trávit u jezera volný čas,“ myslí si Filip.

Růst zájmu o cyklistiku epidemie koronaviru negativně neovlivnila, spíše naopak. „Je to sport, který se dá provozovat individuálně. Nemusíte chodit do žádné budovy ani využívat sociální zařízení, protože se pohybujete v přírodě, kde je riziko nákazy minimální. Proto cyklistika zažívá v posledním roce boom,“ upozornil Filip.

Mostecko označil za cyklisticky významný region, kde je hodně vyžití ve volné krajině i v příměstských areálech. Výhodou je rozmanitý terén, rovinky i kopce. Rekreační cyklisté mají ale potřebu využívat hlavně značené a upravené trasy.

Rozvoj cyklistiky podporuje i to, že se stále dobře prodávají elektrokola. Kdo chce provozovat cykloturistiku a nechce se unavit v kopcovitém terénu nebo na delších trasách, tak se po elektrokole poohlíží. Motor umožňuje jezdit po méně komfortních cestách a kompenzuje odpor. „Jsou ale lidé, kteří nedají na klasické kolo dopustit a na elektrokolo v životě nenasednou. Jiným nevadí, že je motor posune o pár desítek kilometrů dál nebo jim pomůže vyjet vyšší kopec,“ dodal Filip.

Město Most předloni umístilo na Šibeníku, Benediktu a Matyldě bezpečnostní cykloboxy pro uložení kol. V bezplatné úschovně si lze také dobít elektrokolo. Na Benediktu je navíc stojan pro opravy kol.

Letos hodlá Most investovat až 24 milionů korun do stavebních úprav ulice SNP pod nemocnicí, kde se kromě dopravních novinek pro auta a chodce počítá i s cyklisty. Po obou stranách komunikace se jim vyhradí samostatný pruh, který usnadní jízdu od Luny směrem na Matyldu a zpět. Bude to podobné jako v ulici Chomutovská a Rudolická, kde jsou od roku 2018 dva cyklopruhy.

V Litvínově bude letos pro cyklisty nové zázemí u nádraží, kde vzniká dopravní přestupní terminál. V plánu je také vylepšení stezek v areálu Nové Záluží.