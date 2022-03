„Budeme otevřeni během pátků a víkendů až do podzimu, a to ve stejnou dobu jako loni. Prohlídky potrvají přibližně tři čtvrtě hodiny a lidé při nich uvidí několik set metrů chodeb,“ popsal průvodce Mikulášskou štolou a bývalý důlní záchranář Jaroslav Richter, který prostory pro veřejnost po zimě vyčistil, odvodnil a doplnil havířské exponáty. U štoly budou moci turisté s karavany či stany využít malý kemp s toaletami, sprchami a elektrickou přípojkou. Kancelář štoly se suvenýry zůstává v chatičce infocentra u parkoviště vedle hraničního přechodu s Německem. „Otevření štoly bude signalizovat vyvěšená hornická vlajka,“ dodal průvodce.

V lokalitě prošpikované tunely, v nichž horníci před pěti sty lety ručně dolovali stříbro, je stále co objevovat. Průvodce v neděli narazil při kopání pár metrů od štoly na starou studnu, ze které udělá studánku.

Hornická historie pohromadě

Podkrušnohorské technické muzeum, které sídlí v prostorách bývalého hlubinného uhelného dolu Julius III v Kopistech u Mostu, se po zimní přestávce otevřelo v prvním březnovém týdnu.

„Zájem je veliký a stoupá, protože nabízíme expozice, které lidé nikde jinde neuvidí,“ sdělil ředitel muzea Zbyněk Jakš. Část návštěvníků se podle něj do muzea opakovaně vrací a týká se to i škol. „Spousta učitelů říká, že nechce vymýšlet stále nové výlety, a tak jezdí rovnou k nám, protože to tu máme pěkné a děcka se v areálu vyřádí. Mohou tu strávit příjemné dopoledne i s opékáním vuřtů,“ vylíčil ředitel.

Muzeum navíc chystá na 28. května dětský den, kde si na své přijdou i mladé rodiny.

Areál v autentickém prostředí dolu z 19. století láká na interaktivní výstavy o historii těžby v severočeské hnědouhelné pánvi. Atrakcí jsou například ukázky fárání do uměle vytvořené štoly, pojízdná závěsná důlní drážka a šachetní stroje.

Veřejnost se objednávat nemusí, ale větší výpravy, například školní kolektivy, by si měly návštěvu včas předem domluvit, protože termíny pro hromadné zájezdy se začínají plnit. Do štoly se totiž vejde jen omezený počet lidí a návštěvnost se musí regulovat. „Kdyby k nám přijely najednou tři autobusy po padesáti lidech, tak to prostě nezvládneme,“ vysvětlil ředitel.

Místo slonů obří těžební stroje

Po roční odmlce způsobené covidem se turisté budou moci znovu podívat i do funkčních hornických lokalit, kde těží skupina Sev.en Energy. Rezervační systém takzvaného Uhelného safari spustí 1. dubna.

„Zájemci si budou moci vybírat termíny na květen a červen. V květnu bude možné si rezervovat termíny na prázdninové měsíce a v srpnu bude mít veřejnost poslední možnost zvolit si některou z tras na září, kdy se sezona pro letošek uzavře,“ sdělila mluvčí skupiny Gabriela Sáričková Benešová.

Tradiční okruhy po šachtách ČSA a Vršany, kam turisté jezdí s průvodci v terénních autech, letos nově doplní rekultivační trasy, kde těžaři lidem ukážou obnovu krajiny v okolí povrchových lomů. Do nabídky exkurzí se podle mluvčí vrací i Babysafari určené pro rodiny s dětmi od 6 let, které se zabaví v Podkrušnohorském technickém muzeu.

Nové trasy se v rezervačním systému na webu Uhelného safari objeví až od prázdnin. „Během sezony je pro veřejnost vyčleněn jen pevně daný počet termínů. Abychom uspokojili co nejvíc zájemců, vyčlenili jsme speciální květnové a červnové termíny pro školy,“ dodala Sáričková. Šachty nabídku rozšířily o doprovodné aktivity. Jedná se o novou cyklotrasu a lety vrtulníkem nad rekultivacemi.

Štola svatého Mikuláše

• Otevírací doba pro veřejnost (od 15. dubna) v pátek od 11 do 16 hodin a v sobotu a neděli od 9 do 17 hodin. Komentované prohlídky lze domluvit i mimo otevírací dobu na tel. č. 737 622 107. Vstupné je dospělí 50 Kč, děti do 18 let 20 korun. Doporučeno je teplé oblečení. Lokace podle GPS: 50.6099917N, 13.4367792E

• Štola patří k největším a nejznámějším štolám v Krušných horách. Leží u potoka Svídnice na spodním okraji krušnohorského městečka Hora Svaté Kateřiny v okrese Most pár desítek metrů od hraničního přechodu s Německem. V bývalém důlním díle se těžilo hlavně stříbro a měď. Nad štolou jsou uvnitř tři patra chodeb a pod její úrovní sahají do hloubky 157 metrů, ale ty jsou zatopeny.

• Od štoly se dá za 20 minut dojít po pohodlné lesní cestě do sousední obce Nová Ves v Horách, odkud jezdí pravidelná autobusová linka do Litvínova. Stejná linka zastavuje i v Hoře Svaté Kateřiny poblíž hraničního přechodu. Kdo přijede autem, zaparkuje u infocentra.

• Mediální zájem o Mikulášskou štolu vyvolali v 90. letech minulého století hledači pokladů, kteří se domnívali, že uvnitř nacisté ukryli Jantarovou komnatu. Cennou barokní památku z Ruska, která v roce 1945 za nejasných okolností zmizela, hledal v Mikulášské štole zejména bývalý horník Helmut Gaensel podporovaný USA, ale nic nenašel.



Podkrušnohorské technické muzeum

• Muzeum je otevřeno pro návštěvníky od úterý do neděle, vždy od 9 do 15 hodin. V pondělí a ve státní svátky je zavřeno. Zájezdy a prohlídky velkých skupin nad 15 osob by se měly předem objednat na tel. č. 601 338 197. Vstupné pro dospělé je 190 Kč, pro děti do 6 let 90 Kč. Lokace muzea podle GPS: 50°33'15.929“N, 13°37'21.135“E

• Muzeum sídlí v areálu hlubinného dolu Julius III z roku 1881, který provoz ukončil v první polovině 90. let 20. století. Část areálu byla prohlášena za kulturní památku, neboť tvoří ucelený cenný soubor staré industriální architektury a technického zařízení.



Uhelné safari

Projekt skupiny Sev.en Energy, která organizuje exkurze do lomů za plného provozu a na rekultivace. Od roku 2009 je vidělo 26 tisíc lidí z ČR i ze zahraničí. Jezdí se terénním vozidlem s maximální kapacitou 18 lidí. Dospělá osoba platí 350 Kč, děti od 12 do 18 let 150 Kč. Rezervace termínů pro tento rok začnou 1. dubna na webu uhelnesafari.cz.