Mostecká část Rudolice si stále udržuje vesnický ráz. Významně se na tom podílejí vinaři, kteří se starají o rozlehlou vinici pod vrchem Špičák. Z mosteckých vinic je největší, zabírá 34 hektarů a byla vysazena v letech 1978 až 1980. V těchto dnech na ní pokračují tradiční letní práce. Na burčák je ještě brzy. V Rudolicích je nejranější odrůdou Müller Thurgau a ten se bude sklízet koncem září.

Na vinici probíhá osečkování. To znamená, že vinaři zkracují nůžkami letorosty, které přerůstají drátěnku. Bujný porost šlahounů vinné révy se odstřihává, aby se posílilo zrání a kvalita hroznů. „Je potřeba vytvořit dobře provzdušněnou listovou stěnu, aby na choulostivých odrůdách vyschly plísně, které se objevily v červenci, kdy často pršelo,“ vysvětluje jednatelka Českého vinařství Chrámce Kateřina Kreisinger.

Střídání slunečného počasí a deště prospívá růstu révy, na druhou stranu část keřů napadá plíseň révová, která k vlhkému počasí patří. Násada hroznů byla letos veliká, protože vinici nepoškodily jarní mrazy. Teď ale násadu částečně redukuje právě plíseň. U modrých odrůd, které bývají odolnější, se očekává vysoká sklizeň, ale bílé odrůdy jako Müller Thurgau, Ryzlink rýnský a Rulandské šedé plíseň zničila zhruba z jedné třetiny. Kdyby do konce září méně pršelo a bylo spíše sucho, vinici by to pomohlo. To si ale vinaři nemohou naplánovat.

Kromě vinice jsou v Rudolicích k vidění další zajímavé věci. U řeky Bílina stojí torzo vodního mlýna, který zůstává kulturní památkou. Jedná se o dva opuštěné objekty z počátku 16. století, které památkáři zařadili mezi industriální dědictví. „Původně hodnotný celek, obsahující v budově mlýna renesanční zdivo, byl výrazně poznamenán dlouhodobou absencí jakékoliv péče,“ píše se v katalogu Národního památkového ústavu. Hned vedle mlýna, kam je vstup zakázán, lze z cesty vedoucí k zahrádkám zahlédnout přes plot druhou rudolickou památku - bývalou tvrz z první poloviny 18. století, která je opravena a slouží pro soukromé účely.

Veřejné je ale nedaleké oplocené městské hřiště, kde jsou i branky na hokejbal, fotbálek, síť na tenis či nohejbal a dětské hrací prvky. Přitom to není tak dávno, kdy tam bylo špatně zabezpečené venkovní skladiště nejrůznějšího materiálu, na které si lidé stěžovali a žádali nápravu. „Kdybychom se nepostarali a mlčeli, tak tady bude stále skládka," připomíná starousedlík Petr Hrach, který měl od roku 1981 v Rudolicích nejprve zahradu a pak se do této mostecké místní části natrvalo nastěhoval. Předtím měl domov v Hořanech, které však zanikly těžbou uhlí.

Někteří místní obyvatelé označují Rudolice za zanedbané a rádi by je viděli opět jako samostatnou obec, která by fungovala nezávisle na Mostu. Jsou to však jen úvahy, které sem tam zaznívají, když při debatách na dvorcích dojde na kritiku. „Podívejte se, v jak špatném stavu jsou komunikace,“ říká u návsi muž středního věku. Ukazuje na několik míst, kde se rozpadají asfaltové silnice a záplatování očividně nestačí, třeba jako na cestě ke Špičáku, kde se prý při silných deštích valů dolů uvolněný štěrk a bahno.

Tříčlenná skupinka obyvatel v jádru bývalé obce hodnotí, co se v Rudolicích za poslední roky udělalo a co ne. Třeba nedávno postavenou stezku podél řeky směrem k mosteckému kostelu považují za příliš úzkou, protože dva kočárky vedle sebe neprojedou, natož aby vedle kočárku projel cyklista. „Ale, jak tu říkáme, alespoň něco udělali,“ dodá člen skupinky. Teď je podle nich v Rudolicích nové diskutované téma. Na okraji silnice v ulici Školní vznikl pruh pro pěší, který od vozovky oddělují umělohmotné sloupky balisety. „Zúžili nám tím silnici. Včera jsem tam málem naboural,“ stěžuje si jeden z místních. Další muž úpravu pochválil, protože podle něj se zvýšila bezpečnost. Někteří by spíše uvítali zákaz parkování v ulici, aby při výjezdu z domů viděli na komunikaci.

Navzdory běžným starostem o údržbu a vzhled Rudolic místní oceňují výhody bydlení na okraji města. „Mně se tu líbí, je to krásná vesnička kousek od Mostu,“ zazní ve skupince u hřiště.

Seniorka, která poblíž památníku válečných hrdinů uklízí po sekáčích tlející seno, vzpomíná na staré časy. „Za komunistů se lidi víc sdružovali a scházeli se v hospodě. Tyhle dva roky všechno omezuje covid, ale i tak to tu bývalo společenštější. Staří pomalu vymírají. Z naší party zbylo jen pár dvojic,“ povzdechne si 77letá starousedlice, která v Rudolicích žije skoro šedesát let. Z budovy, kde byla hospoda s tanečním sálem, je bytový dům. Krámek už dávno zanikl. Supermarkety jsou „na druhé straně“, tak se v Rudolicích občas říká Mostu, který je za kolejemi.

Historie

První zpráva o Rudolicích nad Bílinou (kdysi Rudolfsdorf) je z roku 1298. Ves byla až do 19. století součástí panství kláštera Osek. V roce 1787 stálo v Rudolicích 22 domů. V roce 1833 měly 105 obyvatel. Největší rozvoj obce nastal v hornických letech 1921 - 1930, kdy se počet domů zvýšil na 170 a počet obyvatel vzrostl na 1 279. Rudolice sahaly až k mosteckému Krymu, kde jsou dnes paneláky. V roce 1947 se nezávislé Rudolice připojily k Mostu. Velká část bývalé obce byla zlikvidována ve 2. polovině 60. let kvůli stavbě dopravního koridoru s železničním a autobusovým nádražím v Mostě.